Algérie – Tunisie : Tebboune reçoit un appel téléphonique de Kaïs Saïed

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jeudi 18 août, un appel téléphonique de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

« Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, aujourd’hui, un appel téléphonique de la part de son frère Kaïs Saïed, Président de la République tunisienne » ; lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.

Au cours de cet entretien téléphonique, le Président tunisien a présenté au Président Tebboune, en son nom propre et au nom de son peuple, ses sincères condoléances pour les victimes des incendies ayant frappé certaines régions de l’Est du pays.

En cette douloureuse circonstance, le Président Kaïs Saïed a exprimé sa solidarité et son soutient, affirmant la position de la Tunisie, pays frère, auprès de l’Algérie et de son peuple. De plus, il a rappelé la disposition de son pays à tendre sa main et à aider l’Algérie.

De son côté, le Président de la République a remercié son frère, le Président Kaïs Saïed, ainsi que le peuple tunisien frère pour la sincérité des sentiments de solidarité et de fraternité. En effet, le Président Tebboune a loué la profondeur et la solidité des relations fraternelles qui unissent les deux peuples frères, a conclu le même communiqué.

D’ailleurs, il convient de rappeler que le 20 juillet dernier, le Président Tebboune avait ordonné l’envoi immédiat d’importants moyens pour aider la Tunisie à faire face au violent incendie ayant ravagé plusieurs régions de la zone Nord de la montagne jusqu’à Hammam Chott.

Incendies à Sétif et El Tarf : Tebboune présente ses condoléances

Plusieurs wilayas de l’Est du pays font face à d’effroyables incendies depuis hier. Le dernier bilan de la Protection Civile recense plus d’une centaine de blessés et des dizaines de victimes. En cette douloureuse circonstance, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait présenté, hier soir, ses sincères condoléances aux sinistrés des incendies et à leurs familles.

D’après un communiqué de la Présidence de la République, le Président Tebboune avait aussi souhaité un prompt rétablissement aux blessés. En affirmant la position de l’État et la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour éteindre les incendies et prendre en charge les sinistrés.