Algérie – Tunisie : Tebboune accueille Kaïs Saïed à Alger à l’occasion de l’IATF 2025

Le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, est arrivé mercredi soir à Alger afin de prendre part à la 4ᵉ édition du Salon du commerce intra-africain (IATF 2025). Cet événement économique majeur, qui rassemble de nombreux pays africains, constitue une plateforme importante pour renforcer les échanges commerciaux et favoriser l’intégration économique du continent.

À son arrivée à l’aéroport international d’Alger, le chef d’État tunisien a été accueilli par son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie protocolaire a été marquée par l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, suivie d’un salut au drapeau national. Les présidents ont également passé en revue une formation de la Garde républicaine de l’Armée nationale populaire, qui leur a rendu les honneurs.

Tebboune et Saïed affichent leur unité au Salon IATF 2025

La présence du président tunisien en Algérie s’inscrit dans un cadre plus large de coopération bilatérale et régionale. Depuis plusieurs années, Alger et Tunis entretiennent des relations politiques étroites, fondées sur la solidarité, la proximité géographique et des défis communs, notamment sur le plan économique et sécuritaire. La participation conjointe des deux pays à un événement continental comme l’IATF illustre leur volonté d’inscrire leur partenariat dans une dynamique africaine plus vaste.

L’IATF 2025, organisé cette année en Algérie, réunit des centaines d’exposants, d’entreprises publiques et privées ainsi que des institutions financières venues de divers pays africains. L’objectif est de stimuler le commerce intra-africain, encore en deçà de son potentiel, et de mettre en valeur les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Pour les organisateurs, il s’agit de créer un espace de rencontre entre investisseurs, décideurs et opérateurs économiques afin de favoriser les synergies et encourager les projets communs.

L’Algérie et la Tunisie veulent donner un nouvel élan au commerce africain

La présence de Kaïs Saïed à ce salon a également une portée symbolique. Elle confirme l’importance que la Tunisie accorde à la coopération économique avec l’Algérie, mais aussi avec le reste du continent. Pour Tunis, l’Afrique représente un relais de croissance stratégique à un moment où l’économie tunisienne cherche de nouveaux débouchés.

De son côté, l’Algérie, en accueillant cette 4ᵉ édition, réaffirme son rôle actif dans la promotion des partenariats africains et dans la consolidation de l’intégration régionale.

Les discussions entre les deux chefs d’État en marge de l’événement devraient porter sur les moyens de renforcer encore davantage la coopération bilatérale. Qu’il s’agisse d’énergie, de transport, d’infrastructures ou de sécurité alimentaire, Alger et Tunis partagent de nombreux intérêts convergents.

Ainsi, au-delà du cadre strictement économique de l’IATF, la visite du président tunisien en Algérie constitue une nouvelle occasion de consolider l’axe Alger-Tunis, un partenariat qui demeure central dans l’équilibre régional et continental.