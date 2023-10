Algérie – Tunisie : signature de 26 accords bilatéraux à Alger

Le Premier ministre Aimene Benabderrahmane et le chef du Gouvernement tunisien, Ahmed Hachani ont supervisé la signature de 26 accords et protocoles de coopération entre l’Algérie et la Tunisie aujourd’hui, le mercredi 4 octobre 2023 et ce en marge de la réunion de la Commission gouvernementale suprême mixte des deux pays, Alger. Les accords concernaient de nombreux secteurs, tels que l’éducation, la formation professionnelle, les transports, le tourisme, la culture et les sports, en plus de la transformation numérique.

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, avait reçu, hier au Palais du Gouvernement, le chef du Gouvernement tunisien, Ahmed Hachani, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d’une importante délégation, dans la cadre de la tenue de la 22e session de la Grande commission mixte de coopération algéro-tunisienne, prévue mercredi, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Durant les entretiens entre les deux responsables, les deux parties ont mis en avant la profondeur des relations de fraternité et de solidarité qui lient les deux pays et les deux peuples frères et examiné l’état des relations algéro-tunisiennes.

Attaf et son homologue tunisien affirment que les relations entre l’Algérie et la Tunisie sont excellentes

En outre, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, et son homologue tunisien, Nabil Ammar, ont affirmé, mardi à Alger, que les relations politiques entre les deux pays étaient « excellentes », appelant à identifier de nouveaux domaines de coopération bilatérale, notamment en matière économique, pour relever les défis induits par les foyers de tensions et les conflits dans le voisinage immédiat.