Algérie – Tunisie : réouverture totale des frontières terrestres

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé ce mardi, 5 juillet 2022 ; la réouverture totale des frontières terrestres avec la Tunisie. Cette décision entrera en vigueur dès le 15 juillet prochain ; et concerne les véhicules particuliers ainsi que les voyageurs.

Par ailleurs ; le Président Tebboune n’a pas manqué l’occasion pour rappeler que les frontières terrestres n’ont jamais été fermées. Et a souligné leur ouverture au transport de marchandises. Notant que désormais ; elles seront également ouvertes aux voyageurs.

60e anniversaire de l’indépendance : Kaïs Saïed quitte l’Algérie

Invité par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune ; Le Président tunisien Kaïs Saïed est arrivé hier à Alger. Afin de prendre part aux festivités du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

En marge de sa visite ; il a accompagné le Président Tebboune pour inaugurer la stèle commémorative « Jalon de la liberté », symbolisant le lever de l’emblème de l’Algérie indépendante, à Sidi Fredj (Alger).

Ce mardi matin, le Président tunisien a assisté au grand défilé militaire de l’ANP. Et ce, avant de quitter l’Algérie en fin d’après-midi. Le Président Tebboune a salué son homologue Kaïs Saïed ; à son départ de l’aéroport d’Alger. Où ils ont annoncé leur décision conjointe concernant la réouverture des frontières terrestres entre l’Algérie et la Tunisie.