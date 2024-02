Algérie – Tunisie : reçu par Kaïs Saïed, Attaf lui remet le message écrit de Tebboune

Arrivé hier soir à Tunis (Tunisie), le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a entamé une mission diplomatique de grande envergure. En qualité d’Envoyé spécial du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il a été chaleureusement accueilli ce vendredi 2 février par le Président tunisien, Kaïs Saïed.

Lors de cette rencontre, « le chef de la diplomatie algérienne a officiellement remis au Président tunisien un message écrit de son homologue et frère, le Président Tebboune« , a fait savoir un communiqué du Ministère des Affaires étrangères.

À l’issue de son audience avec le Président tunisien Kaïs Saïed, « le MAE Ahmed Attaf a souligné l’engagement continu du Président Tebboune, à maintenir un contact permanent et une coordination étroite avec son homologue tunisien ». Dans une déclaration marquée par un ton résolument positif, « le ministre Attaf a affirmé que cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts incessants déployés par les deux dirigeants pour véritablement renforcer les relations entre l’Algérie et la Tunisie, les hissant ainsi à des niveaux supérieurs, au mieux des intérêts des deux pays, de la région et du voisinage régional », a noté la même source.

À LIRE AUSSI :

>> Attaf, Envoyé spécial du Président Tebboune, chargé de remettre un message à Kaïs Saïed

« L’Algérie et la Tunisie avancent à pas sûrs sur la bonne voie », affirme Attaf

En outre, le communiqué du MAE a fait savoir que « la visite du chef de la diplomatie algérienne en Tunisie s’inscrit dans une période marquée par une dynamique extrêmement positive dans les relations entre les deux pays ». Ahmed Attaf a mis en lumière cette atmosphère propice, affirmant que « cette rencontre représente une opportunité précieuse pour mettre en avant les étapes qualitatives franchies conjointement par les deux nations au cours des quatre dernières années, sous la direction éclairée des Présidents Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed ».

D’ailleurs, c’est dans cette perspective que « le ministre Attaf a exprimé sa conviction profonde que l’Algérie et la Tunisie avancent à pas sûrs sur la bonne voie, orientées dans la direction idéale pour valoriser les opportunités de coopération et de complémentarité. Mais aussi, de consolider la cohésion sociale entre les deux peuples et de renforcer l’entente politique, contribuant ainsi à exercer une influence positive aux niveaux régional et international », a encore indiqué la même source.

À l’issue de l’audience, « le ministre des Affaires étrangères a renouvelé ses remerciements envers le Président tunisien pour l’accueil chaleureux, le message empreint d’amitié et de fraternité, ainsi que les idées dont il l’a chargé de transmettre à son homologue, le Président Abdelmadjid Tebboune », a conclu le communiqué du MAE.