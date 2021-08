Algérie –Tunisie : les gestes diplomatiques s’intensifient

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a effectué ce lundi 23 août 2021 un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Kaïs Saïed. Cet appel intervient au moment même où le chef de la diplomatie algérienne est en visite officielle en Tunisie.

Selon un communiqué de la présidence, le président de la République a réitéré au président tunisien la solidarité du peuple et du gouvernement algériens avec la Tunisie en cette étape sensible. Les relations algéro-tunisiennes dans divers domaines ont été également évoquées.

« Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu un entretien téléphonique avec son frère Kaïs Saïed, président de la République de Tunisie, au cours duquel il lui a affirmé la solidarité du peuple et du gouvernement algériens avec la Tunisie en cette étape sensible », lit-on, en effet, dans le communiqué.

Selon la même source, les deux Présidents ont également évoqué lors de l’entretien « le soutien des relations algéro-tunisiennes dans divers domaines ».

Le MAE Ramtane Lamamra en visite de travail en Tunisie

L’appel téléphonique entre les deux présidents intervient parallèlement avec une visite de travail effectuée ce lundi 23 août 2021 par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra en Tunisie.

Le chef de la diplomatie algérienne s’est rendu à Tunis « en qualité d’envoyé spécial du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune », indique un communiqué du ministère.

Le communiqué précise que » cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté commune des deux pays de raffermir davantage les relations privilégiées de fraternité, de coopération et de bon voisinage et d’œuvrer à la consolidation de leur tradition de concertation et de coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun ».