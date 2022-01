Algérie – Tunisie : les frontières terrestres sont-elles ouvertes ?

Depuis quelques semaines, des informations faisant Etat d’une reprise imminente des frontières terrestres entre l’Algérie et la Tunisie circulent sur les réseaux sociaux. Une réouverture très attendue par les Algériens, mais également par les Tunisiens.

En effet, selon nos sources, les frontières terrestres seront ouvertes à partir de demain jeudi via les deux postes frontaliers Oum Teboul et El Oued. Cette réouverture concerne exclusivement les Algériens résidant en Tunisie et les Tunisiens basés en Algérie.

« Dès demain, les frontières terrestres seront ouvertes tous les jours, de 8h à 17h, via le poste frontalier d’El Oued, mais aussi via celui d’Oum Teboul (…) Les touristes ne sont pas concernés par cette réouverture », a précisé notre source.

Concernant les conditions d’entrée, la partie algérienne exige un pass vaccinal ainsi qu’un test PCR négatif de moins de 36 heures. Un test antigénique, à la charge des voyageurs, sera également obligatoire.

Quelle solution pour les touristes ?

Les Algériens désireux de voyager en Tunisie pour le tourisme ont une solution : l’avion. D’ailleurs, le ministère des Transports a annoncé lundi dernier l’augmentation du nombre des vols entre les deux pays à un 2 vols quotidiens au lieu de 6 vols hebdomadaires.

Cette décision d’augmentations du nombre de vols, qui entre en vigueur dès dimanche prochain, pourrait fait baisser les prix des billets qui sont actuellement à plus de 40.000 dinars en aller-retour.

À noter que la Tunisie exige un schéma vaccinal complet pour tous les touristes, dont les Algériens ; en plus d’un test PCR négatif de moins de 48 heures.