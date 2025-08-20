Algérie – Tunisie : l’électricité algérienne couvre 10 % des besoins tunisiens en 2025

Le Centre national tunisien de l’énergie et des mines a révélé que l’Algérie a fourni directement 10 % des besoins en électricité de la Tunisie durant les six premiers mois de l’année 2025. Cette coopération énergétique illustre le rôle central qu’occupe l’Algérie dans la sécurité énergétique de son voisin maghrébin.

Selon les données publiées, la production tunisienne d’électricité a atteint 9 061 gigawattheures, en hausse de 3 % par rapport à la même période de 2024. Toutefois, la consommation locale est restée quasi stable (+0,3 %), tandis que les importations, principalement en provenance d’Algérie, ont connu une progression notable.

L’Algérie, pilier de la sécurité énergétique de la Tunisie

Ce soutien algérien est crucial pour la Tunisie, fortement dépendante du gaz naturel. L’approvisionnement en électricité en provenance d’Algérie permet de pallier en partie les fluctuations de la production nationale tunisienne et les aléas du marché international de l’énergie.

Cette collaboration entre les deux pays s’inscrit dans un contexte géopolitique complexe où la sécurité énergétique est un enjeu majeur. L’Algérie, riche en ressources énergétiques, joue un rôle stabilisateur dans la région, notamment pour ses voisins.

La dépendance tunisienne au gaz naturel : un défi pour l’autosuffisance énergétique

Le rapport souligne que 94 % de la production tunisienne d’électricité repose sur le gaz naturel, ce qui accroît la vulnérabilité du pays face aux fluctuations de production nationale et aux aléas de l’approvisionnement extérieur. Cette dépendance a été partiellement compensée par l’électricité fournie par l’Algérie, devenue un fournisseur incontournable pour Tunis.

En parallèle, les ressources nationales en énergie primaire (production locale et redevances sur le gaz algérien) ont reculé à 1,8 million de tonnes équivalent pétrole jusqu’à fin juin 2025, soit une baisse de 8 % en un an. Ce repli s’explique essentiellement par la diminution de la production tunisienne de pétrole et de gaz naturel.

Face à cette tendance, la demande intérieure a poursuivi sa hausse, atteignant 4,6 millions de tonnes équivalent pétrole, en progression de 6 %. Le rapport précise que la consommation de gaz naturel a bondi de 10 %, tandis que la demande en produits pétroliers a augmenté de 1 %.

Au-delà de l’électricité, l’Algérie continue de soutenir la Tunisie en matière de gaz domestique. En janvier 2025, Alger a livré 5 200 tonnes de gaz butane, destinées aux ménages tunisiens. Une livraison similaire, de 5 000 tonnes, avait déjà eu lieu en décembre 2024.

Perspectives de coopération énergétique entre l’Algérie et la Tunisie

La coopération énergétique entre l’Algérie et la Tunisie est appelée à se renforcer dans les années à venir. Face aux défis énergétiques mondiaux, les deux pays ont intérêt à consolider leurs liens et à explorer de nouvelles pistes de collaboration, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

Le développement de projets communs dans ce secteur permettrait à la Tunisie de diversifier ses sources d’approvisionnement et de réduire sa dépendance au gaz naturel, tout en renforçant le rôle de l’Algérie comme acteur majeur de la transition énergétique en Afrique du Nord.

