Algérie – Tunisie : la SNTF dévoile les nouveaux horaires et tarifs du train international

La liaison ferroviaire internationale entre l’Algérie et la Tunisie continue d’attirer un nombre croissant de voyageurs, grâce à un service régulier assuré par la SNTF. Le train quitte la gare d’Annaba trois fois par semaine, les dimanches, mardis et jeudis, à neuf heures du matin.

Le trajet, d’une durée d’environ neuf heures et demie, permet de rejoindre la capitale tunisienne à 18 h 27, après un passage par Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja, avant l’arrivée à Tunis. Dans le sens inverse, les départs depuis Tunis sont assurés les lundis, mercredis et vendredis à 8 h 25, pour une arrivée à Annaba prévue à 18 h 20.

Les formalités de passage aux frontières se déroulent à la gare internationale de Souk Ahras pour la partie algérienne et à Ghardimaou pour la partie tunisienne, ce qui permet aux voyageurs d’effectuer l’ensemble des contrôles sans descendre du train. La SNTF précise également que les billets peuvent être achetés non seulement à Annaba et Souk Ahras, mais aussi dans les gares d’Alger, d’Oran et de Constantine, afin de faciliter les démarches des passagers venant de tout le pays.

SNTF : des tarifs accessibles et des avantages pour les familles

La compagnie ferroviaire met en avant des prix jugés attractifs, visant à encourager les déplacements entre les deux pays voisins. La première classe est proposée à 1 900 dinars, tandis que la seconde classe est disponible à 1 640 dinars. Pour les voyageurs prévoyant un aller-retour, les montants sont révisés à la baisse : 3 485 dinars en première classe et 3 040 dinars en seconde.

La SNTF rappelle par ailleurs que les enfants de moins de quatre ans bénéficient de la gratuité du transport, tandis que ceux âgés de quatre à douze ans profitent d’une réduction de 50 %. Ces tarifs, combinés à un trajet confortable et à une connexion directe entre les deux rives, renforcent l’attrait de ce service ferroviaire, apprécié tant par les familles que par les voyageurs réguliers.

La SNTF étend son réseau avec de nouvelles lignes ferroviaires

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé ce lundi le lancement de nouvelles lignes de train, destinées à répondre aux demandes croissantes des voyageurs. Les liaisons entreront en service à partir de ce mardi 18 novembre, a précisé l’entreprise dans un communiqué officiel.

Les nouvelles lignes concernent les trajets Zéralda – Thénia – Zéralda, Alger -Thénia – Alger et Alger – Reghaia – Alger. Pour la ligne Zéralda – Thénia, trois départs sont programmés quotidiennement au départ de Zéralda, tandis que Thénia comptera deux rotations vers Zéralda. La liaison Reghaia – Alger sera quant à elle assurée par un aller-retour quotidien.

Programme des rotations :

Zéralda – Thénia : départs à 06h35, 12h05 et 16h30

Thénia – Zéralda : départs à 09h10 et 14h20

Reghaia – Zéralda : départ à 18h00

Alger – Reghaia : départ à 18h40

Reghaia – Alger : départ à 06h50

Par ailleurs, la SNTF a annoncé une modification de l’horaire pour la ligne El Affroun – Alger, avec un départ avancé à 06h15 au lieu de 06h30, afin d’améliorer la correspondance avec les besoins des usagers.