Algérie-Tunisie : Kaïs attendu à Alger pour la fête de l’indépendance

Ainsi, le Président tunisien atterrira ce lundi à Alger, pour une visite de travail de deux jours. À savoir le lundi et le mardi 4 et 5 juillet 2022. En marge de sa visite, le Président Kaïs Saïed célébrera le 60e anniversaire de l’indépendance auprès du peuple algérien. Et ce à l’invitation du Président Tebboune ; a encore indiqué le même communiqué.