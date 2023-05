Algérie – Tunisie en amical maintenu ou annulé ? un responsable à la FAF répond

Le match amical qui opposera la sélection nationale algérienne à son homologue tunisienne sera bel et bien maintenu pour le 20 juin à Annaba. Malgré le déroulement du match face à l’Ouganda deux jours avant au Cameroun, Djamel Belmadi ne veut pas annuler le test face aux Aigles de Carthage.

Il y a quelques semaines, la fédération algérienne de football et son homologue tunisienne ont officialisé la programmation d’un match amical entre les deux pays. Ce sera pour le 20 juin au stade 19 mai 1956 d’Annaba.

Mais comme la confédération africaine de football a programmé le match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN-2023 face à l’Ouganda le 18 juin, au stade Japoma de Douala au Cameroun, les Algériens s’interrogent sur le dort de ledit match amical. La plupart croyaient qu’il sera annulé, étant donné que la Tunisie jouera un match officiel le 17 juin face à la Guinée-Equatoriale. Mais finalement, il sera bel et bien maintenu.

Bey Aboud : « Le match amical face à la Tunisie ne sera pas annulé »

En effet, c’est ce que nous avons appris du porte-parole et chargé de communication de la FAF, Salah Bey Aboud. Ce dernier, a affirmé qu’il n’est pas question d’annuler le match amical face à la Tunisie.

« Le match amical face à la Tunisie ne sera pas annulé. Il est bel et bien maintenu en sa date initiale. Certes, on affrontera l’Ouganda le 18 juin, mais on ralliera immédiatement la ville d’Annaba, en provenance de Douala, juste après le match, pour aller défie la Tunisie. La loi permet à toutes les sélection de jouer deux matchs en l’espace de 48 heures ». Dira-t-il, dans un plateau d’une chaine de télévision privée. Ce sera un bon test riche en enseignements pour Djamel Belmadi face à l’une des meilleures sélections du continent.

A noter que la FAF a formulé une demande à la CAF pour avancer le match face à l’Ouganda. Mais comme la fédération ougandaise a refusé, l’instance africaine l’a maintenu pour le 18 juin, rapportent des médias algériens.

