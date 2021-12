Algérie – Tunisie : 27 accords signés, vers une « fusion économique » ?

Le président Tebboune est en visite officielle en Tunisie. Le chef de l’État, à qui l’on a déroulé le tapis rouge hier sur le tarmac de l’aéroport de Carthage, a eu droit à un accueil présidentiel.

Outre son homologue Tunisien, Kais Saied, le président Tebboune a été reçu par plusieurs hauts responsables de l’état Tunisien ainsi que par une délégation du corps diplomatique des « pays arabes ».

Le président Tebboune et son homologue Tunisien ont procédé à des entretiens en tête-à-tête qui ont débouché sur une conférence de presse ou le président Tebboune a déclaré qu’une « intégration économique » entre l’Algérie et la Tunisie est le résultat escompté d’une « relance de la coopération bilatérale dans différents domaines ».

Le président Tebboune a également déclaré que « la Tunisie est un prolongement de l’Algérie, de même que l’Algérie constitue un prolongement de la Tunisie ».

Algérie – Tunisie : 27 accords signés

Après les 21 coups de canon tirés en l’honneur du président Tebboune à son arrivée à Tunis, sa visite l’avait ensuite mené à présider, lui et son homologue tunisien, Kais Saied, une cérémonie de signature de 27 accords de coopération par les ministres supervisant les secteurs concernées.

Les secteurs concernés par ces accords de coopération sont notamment ceux de la Justice, de l’Intérieur et des Collectivités locales, de l’Énergie et des Mines, des PME et startups, de l’Industrie pharmaceutique, de l’Environnement, des Affaires religieuses, de l’Éducation et de la formation professionnelle, de la Pêche, de l’Information, ainsi que celui de la Culture.

Le Président Tebboune n’a manqué de souligner « une orientation stratégique pour tirer parti des points de rapprochement entre les deux pays » en mettant en évidence « le grand nombre d’accords de coopération » signés lors de sa visite.

Des accords historiques ?

De son côté, le président Tunisien a affirmé que « nous n’oublierons jamais la main tendue de l’Algérie pour panser les plaies de la Tunisie en temps de pandémie, ni comment elle a partagé avec nous ses réserves d’oxygène ». Il ajoutera par ailleurs que « les relations entre l’Algérie et la Tunisie ont toujours été privilégiées à travers l’histoire et le seront davantage à l’avenir ».

Le président Tunisien a également déclaré que l’Algérie et la Tunisie ont « amorcé une nouvelle étape dans l’histoire ». Kais Saied explique ensuite « qu’on ne peut faire face aux défis séparément. Nous devons conjuguer les efforts des deux pays ».

Le président Tunisien a notamment confié que la visite du président Tebboune est « historique à plus d’un titre ». Il a expliqué que bon nombre d’accords ont été signés dans divers domaines, « particulièrement dans les domaines de la santé, du jumelage entre wilayas frontalières, de radiodiffusion et autres, assurant que ces accords seront mis en œuvre sur le terrain « .