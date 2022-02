Algérie — Tunis : Le calvaire d’une Algérienne à l’aéroport de Tunis

La Tunisie a toujours été la destination favorite des Algériens souhaitant passer des vacances à des prix raisonnables. Elle représente également une escale pour plusieurs passagers, provenant des quatre coins de l’Afrique, lors de voyages longue distance.

Cependant, et même si certains gardent de bons souvenirs de leurs voyages à la terre d’Ifriqia, d’autres ont eu la malchance d’être victimes d’escroquerie ou d’abus de pouvoir. C’est le cas d’une franco-algérienne ayant été malmenée et privée de son argent à l’aéroport de Tunis et qui a poussé un coup de gueule dans une vidéo publiée via un média tunisien.

Il s’agit de Nadia, médecin algérienne, résidant à Dubaï et qui était en escale pendant quelques jours en Tunisie en septembre de l’année dernière. En s’apprêtant à quitter le territoire tunisien au bord d’un vol à destination de l’Emirates Arabes Unies, la passagère a été interpellée par un douanier qui lui a demandé si elle avait de la devise. Après avoir répondu positivement, l’agent l’a conduite dans une salle en compagnie de cinq de ses collègues qui l’ont obligée à renoncer à une bonne somme d’argent qui était en sa possession en l’agressant verbalement.

L’abus de pouvoir des douaniers tunisiens envers les passagers

La dame poursuit son histoire en disant “il ne s’agit pas que de moi, pendant mon séjour actuel, j’ai rencontré des Algériens ainsi que des subsahariens, notamment des Nigérians, qui ont été traités de la même façon”. En effet, selon elle, plus de 2000 passagers nigérians auraient subi les mêmes abus de pouvoir par les agents de la douane tunisienne.

Nadia est en Tunisie, depuis le 6 février 2022 pour essayer de récupérer son argent, cependant, les autorisées tunisiennes ne semblent pas être très coopératives avec elle. “Cet argent, je l’ai gagné avec ma sueur, il ne m’est pas tombé du ciel, et je ne suis pas la seule, certains ont demandé l’intervention de leurs gouvernements pour régler ce problème”, rajoute le médecin. “Je dois trouver une personne à laquelle je peux faire une procuration pour qu’elle s’occupe des prochaines procédures, car je ne peux pas rester ici pendant des mois”, poursuit-elle.

Toutefois, et même si Nadia compte sur les autorités tunisiennes pour reprendre l’argent qui lui a été saisi, elle sait qu’elle n’aura pas le droit de transférer cette somme en devise en dehors de la Tunisie. Ce règlement reste méconnu de la plupart des voyageurs qui se rendent dans le pays voisin.

La Tunisie ferait-elle fuir les touristes ?

À la fin du témoignage, la dame a lancé un appel aux Algériens, leur demandant de ne plus prendre le risque de transporter de l’argent en devise avec eux lors de leurs voyages en Tunisie. “Nous n’avons aucune considération, on se sent comme des chiens ici, sauf vouloir vous offenser. J’ai mis une croix sur la Tunisie, je n’y retournerai plus”, déclare le médecin.

En s’adressant aux autorités tunisiennes, elle avance qu’il s’agit d’une mafia “on n’a même pas besoin d’être intelligent pour comprendre ce genre de choses” estime Nadia. Selon elle, les autorités doivent prendre des mesures sérieuses ou au moins informer les voyageurs que transférer plus de 1 500 euros était interdit en Tunisie. Chose qu’elle trouve irréaliste, vu qu’elle n’a jamais eu affaire à un règlement pareil dans d’autres pays.

En effet, ces mesures et ces pratiques risquent de nuire au tourisme tunisien qui vient tout juste de se remettre des conséquences de la pandémie. Étant donné que le pays voisin a mis à jour ses conditions d’entrée récemment, exemptant du test PCR et antigénique les passagers vaccinés.