Algérie : Top 5 des séries qui cartonnent en ce début de Ramadan

Top 5 des séries qui cartonnent en ce deuxième jour de Ramadan : Rires, émotions et combats contre l’injustice !

Le mois sacré de Ramadan est synonyme de moments de partage en famille et de divertissement. Cette année, les téléspectateurs algériens ont été gâtés avec une multitude de séries prometteuses. En ce deuxième jour de Ramadan, voici un retour sur le TOP 5 des meilleures productions qui ont déjà marqué le public par leur succès fulgurant et leurs histoires captivantes.

1. El Batha : La suite tant attendue débarque pour le Ramadan 2024 !

Après une première saison couronnée de succès, la série comique El Batha est de retour pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Le trio gagnant Nabil Asli, Nassim Hadouch et Yasmine Abdelmoumen nous embarquent dans de nouvelles aventures pleines d’humour et de profondeur. En moins de 24 heures, la vidéo de la saison 2 a cumulé près de 3 millions de vues sur YouTube, confirmant son statut de série culte.

2. El Barrani : un succès fulgurant dès sa sortie !

Le réalisateur Yahya Mezahem signe un nouveau coup de maître avec El Barrani. Cette série, qui nous transporte dans un univers inédit, a enregistré plus de 2 millions de vues en moins de 24 heures sur YouTube. Le casting talentueux, composé de Mustapha Laribi, Aida Ababsa, Karim Derradji et Hana Mansour, donne vie à une intrigue captivante qui a su conquérir le public.

3. Dar Lefchouch 2 : La saison 2 confirme le succès de la première !

La saison 2 de Dar Lefchouch a connu un démarrage en trombe. Le premier épisode a cumulé près de 1,5 million de vues en moins de 24 heures, preuve de l’engouement du public pour cette série unique. Le mélange savoureux de comédie et de drame, ainsi que les thèmes pertinents explorés, font de « Dar Lefchouch » une série incontournable de ce Ramadan.

4. Doumou3 Louliya : Un drame poignant qui touche le cœur

Diffusée sur la chaîne Samira TV, Doumou3 Louliya a déjà bouleversé les téléspectateurs. L’histoire poignante de Malika, trahie par la personne qu’elle aimait, a été visionnée plus de 1,3 million de fois sur YouTube. La performance de la talentueuse Numidia Lezoul dans le rôle principal est saluée par la critique et le public.

🟢 À LIRE AUSSI : Numidia Lezzoul en tête d’affiche de Dmou3 lawliya, le drama événement du Ramadan 2024

5. El Rihane : Un récit poignant sur la lutte contre l’injustice

El Rihane est une série qui se distingue par son ambition. Premier feuilleton algérien diffusé sur la plateforme Shahed, il sera également programmé dans trois pays et doublé en syro-libanais. L’histoire captivante d’Hamid Zayani, un homme intègre qui se bat contre la corruption, a déjà conquis les cœurs des téléspectateurs.