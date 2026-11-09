Algérie – Togo : 2e forfait chez les Verts, Hemdani appelle un joueur local à la rescousse

Le gardien de but du MC Alger, Abdellatif Ramdane, ne prendra pas part à la double confrontation contre le Togo. Son père est décédé hier après-midi, pendant que le portier disputait la rencontre de son club face à la JS El-Biar, perdue sur le plus petit des scores (0-1). La Fédération algérienne de football a confirmé que le joueur était dispensé de rejoindre le stage.

C’est le deuxième contretemps en quelques jours pour Brahim Hemdani. Le sélectionneur avait déjà appris que son ailier Bachir Belloumi devait renoncer au rendez-vous de novembre en raison d’une alerte musculaire contractée en Angleterre.

Ramdane dispensé du stage

L’instance fédérale a publié un court communiqué pour annoncer la nouvelle. Le gardien du Mouloudia est libéré de ses obligations internationales afin d’accompagner les siens.

Le staff technique national a tenu à faire parvenir ses condoléances au portier et à sa famille. Hemdani et ses adjoints ont insisté sur leur soutien, dans un moment où le football passe au second plan. Les coéquipiers de Ramdane au MCA ont également multiplié les messages de réconfort.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction du journal électronique Algerie360.com présente ses sincères condoléances à Abdellatif Ramdane et prie Dieu d’accueillir le défunt en son vaste Paradis. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.

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Yesli, le choix de Hemdani dans les buts

Pour pallier la dispense d’Abdellatif Ramdane, le sélectionneur national a finalement opté pour la piste locale. Il En effet, il s’agit du gardien de but de l’Olympique Akbou Rayane Yesli. Le portier affiche une régularité remarquée depuis le coup d’envoi de l’exercice en cours, avec plusieurs prestations qui ont retenu l’attention du staff.

Ce réflexe n’a rien d’inédit chez Hemdani. En septembre déjà, l’absence de dernière minute d’un cadre l’avait conduit à piocher dans sa liste élargie pour faire venir Adil Bourabaa. Le technicien assume de récompenser la forme du moment plutôt que les habitudes, une ligne qu’il défend depuis sa prise de fonction.

Deux matchs face au Togo qui pèsent lourd pour les Verts

Les Verts reçoivent le Togo le samedi 14 novembre au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou, avant un déplacement à Lomé trois jours plus tard. Dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2027, l’Algérie occupe la tête, mais l’avance reste fragile face à des poursuivants regroupés.

Le rendement défensif demeure le principal chantier. Les quatre buts concédés lors des trois premières sorties officielles avaient d’ailleurs pesé dans la composition de la liste, où les choix de Hemdani avaient surpris plusieurs observateurs. Deux novices y figuraient, tandis que des cadres habituels en étaient écartés.

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