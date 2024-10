Algérie – Togo : Nibombé lance un grand défi à Petkovic

Le sélectionneur du Togo est très confiant avant la double confrontation face à l’Algérie. Il annonce la couleur et lance un grand défi à son homologue Vladimir Petkovic.

C’est à partir de demain que la sélection nationale va entamer le stage du mois d’octobre. Ce dernier sera ponctué, comme tout le monde le sait, par la double confrontation face au Togo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations-2025. La première manche se jouera le 10 octobre au stade 19 mai 1956 d’Annaba (20h), tandis que la seconde aura lieu à Lomé le 14 octobre (17h).

Il faut dire que la double confrontation pourrait être décisive. En effet, les six points pourraient permettre à l’Algérie d’assurer la qualification pour la CAN-2025. Seulement, ce ne sera absolument pas une simple formalité face à une équipe togolaise qui va tenter de créer la surprise.

« On cherche les 6 points face à l’Algérie », Nibombé annonce la couleur

D’ailleurs, le sélectionneur du Togo, Daré Nibombé, est très confiant avant d’affronter l’Algérie. Lors de la conférence de presse d’avant-stage, il s’est dit très optimiste d’arracher les six points face aux Verts.

« L’objectif est de jouer notre chance à fond sur les deux confrontations. On jouera pour gagner. Tout cela reste un match de football, il n’y a rien d’impossible. On veut aller chercher les six points par rapport à ces deux prochains matchs », dira-t-il.

Le sélectionneur des « Éperviers » n’a pas caché d’exprimer son inquiétude quant au manque du temps de jeu dans les jambes de certains joueurs. « Sincèrement, c’était difficile de faire la liste, car la situation de plusieurs joueurs n’a pas évolué depuis le mois de septembre. Il y en a qui joue très peu et si on devait rester sur nos critères de sélection, il y aurait très peu de joueurs sur cette liste. Mais j’ai échangé suffisamment avec les joueurs pour leur expliquer ce qu’ils doivent faire en dépit du faible temps de jeu en club pour être compétitif quand ils arrivent en sélection », a-t-il indiqué.

Il a également commenté l’absence de certains joueurs. « Je ne suis pas vraiment inquiet. Déjà sur le match contre le Liberia quand on a perdu Boateng et Homawoo, on a compensé avec Akueson et Bessile. Il y a toujours des ajustements à faire, après, je peux être inquiet parce que ça perturbe la stabilité de l’équipe. J’aimerais bien jouer avec les mêmes joueurs à chaque fois pour avoir une sérénité au niveau de la cohésion et de la relation avec les joueurs ».