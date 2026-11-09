Algérie – Togo : la FAF annonce deux nouveaux forfaits, un binational convoqué pour la première fois

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les Verts à l’approche de la double confrontation face au Togo. La Fédération algérienne de football a officialisé deux absences supplémentaires dans le groupe de Brahim Hemdani : celles de Mohamed-Bachir Belloumi et de Jaouen Hadjam, tous deux touchés physiquement. L’instance n’a donné aucun détail sur la nature exacte de leurs pépins. Pour compenser, le sélectionneur a convoqué le latéral gauche Fahem Benaissa, qui goûtera pour la première fois à l’ambiance de la sélection nationale.

Deux nouveaux forfaits fragilisent l’équipe d’Algérie

Le communiqué fédéral reste laconique. Belloumi et Hadjam ne rejoindront pas Sidi Moussa, blessures à l’appui, sans que le diagnostic médical ne soit rendu public. Ces défections s’ajoutent à celle du gardien Abdellatif Ramdane, dispensé de stage pour raisons familiales.

Dans le cas de l’ailier de Hull City, la nouvelle n’avait rien d’un coup de tonnerre. Son club anglais avait déjà alerté sur une gêne musculaire qui devait l’écarter des terrains pendant environ trois semaines. L’absence de Bachir Belloumi face au Togo avait été confirmée par son entraîneur dès le début du mois, même si une visite au staff médical national avait un temps été évoquée.

Le forfait de Hadjam pèse davantage sur l’équilibre tactique du groupe. Le joueur formé à Nantes s’était installé comme une valeur sûre du couloir gauche, un poste où l’Algérie manque cruellement de doublures fiables. Son indisponibilité oblige le staff à improviser à quelques jours du coup d’envoi.

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Fahem Benaissa honore sa première convocation chez les Verts

Pour combler le vide laissé à gauche, Brahim Hemdani s’est tourné vers un profil qu’il surveillait depuis plusieurs semaines. Fahem Benaissa évolue à Mantova, en deuxième division italienne, et figurait déjà parmi les pistes explorées par le staff national cet automne.

Le sélectionneur avait en effet élargi son champ de prospection après un rassemblement de septembre peu convaincant sur le plan défensif. Son intérêt pour des arrières évoluant en Europe comme Soualhia et Benaissa traduisait une volonté claire : relancer la concurrence dans un secteur jugé perfectible depuis sa prise de fonction.

Cette première sélection récompense donc un travail de repérage, autant qu’elle découle des circonstances. Reste à savoir si le latéral obtiendra du temps de jeu lors des deux rendez-vous programmés les 14 et 17 novembre, ou s’il servira surtout de solution de secours dans un groupe en pleine reconstruction.

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