Algérie – Togo : l’hécatombe continue chez les verts

L’infirmerie ne désemplit pas à Sidi Moussa. À quelques jours du premier rendez-vous face au Togo, la Fédération algérienne de football a confirmé, ce soir, deux nouvelles défections dans le groupe de Brahim Hemdani. Amin Chiakha et Rafik Belghali se sont tous deux blessés lors d’une séance d’entraînement. Le premier souffre du tibia, le second du genou. Les examens passés dans la foulée n’ont laissé aucun espoir au staff médical : ni l’un ni l’autre ne sera apte pour la double confrontation.

Pour ne pas se retrouver démuni dans le couloir droit, le sélectionneur a réagi immédiatement. Le latéral de l’USM Alger, Saâdi Radouani, a reçu sa convocation et rejoindra le rassemblement.

Chiakha et Belghali, deux forfaits de plus pour l’équipe d’Algérie

Les deux joueurs se sont blessés sur le terrain d’entraînement, pas en club. Le staff a immédiatement programmé des examens complémentaires, dont les conclusions sont tombées le soir même. Verdict sans appel : repos et soins, loin des terrains togolais et de Tizi Ouzou.

La perte de Belghali pèse lourd sur l’équilibre défensif. Le joueur s’était imposé comme une solution crédible sur le flanc droit, un secteur où les alternatives ne se bousculent pas. Quant à Chiakha, son absence réduit encore un éventail offensif déjà bien entamé depuis le début de ce stage.

À LIRE AUSSI : Ligue 1 Mobilis : déjà huit entraîneurs partis, la moitié des clubs ont changé de coach

Radouani appelé en renfort par Brahim Hemdani

Le choix du sélectionneur s’est porté sur un profil connu du championnat national. Arrière droit de formation, Radouani évolue cette saison sous les couleurs de l’USM Alger et constitue la réponse la plus logique au forfait de Belghali.

Ce recours au vivier local n’est pas une première depuis l’ouverture du stage. Hemdani avait déjà pioché en Algérie pour pallier la défection du gardien du Mouloudia, Abdellatif Ramdane, dispensé de rassemblement après le décès de son père. Le portier avait appris la nouvelle le jour même d’une rencontre de son club.

Le staff technique dispose encore de quelques séances pour intégrer ce renfort de dernière minute. Le temps presse, mais l’option reste préférable à une improvisation tactique.

La série noire des blessures frappe les Verts avant le Togo

Le décompte donne le vertige. Avant Chiakha et Belghali, quatre éléments avaient déjà quitté la liste. Tout a commencé par Hull City, où l’ailier Bachir Belloumi a été écarté pour une alerte musculaire estimée à trois semaines par son entraîneur bosnien.

Dans la foulée, la FAF a officialisé le retrait de Jaouen Hadjam, sans livrer le moindre détail médical. Le latéral gauche s’était pourtant installé comme un titulaire incontesté à son poste. Puis, c’est Hicham Boudaoui qui a dû renoncer après une IRM, le milieu de Nice étant renvoyé vers son club pour poursuivre ses soins. Adem Zorgane a hérité de sa place dans l’entrejeu.

À LIRE AUSSI : Petkovic a-t-il pris 60 milliards pour partir ? La FAF réagit

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Un casse-tête défensif à quelques heures d’Algérie – Togo

Le timing ne pouvait pas être plus mauvais. Dès la publication de sa liste élargie fin octobre, Hemdani affichait une priorité claire : solidifier une arrière-garde qui avait encaissé quatre buts en trois sorties. Sur les cinq nouveaux noms appelés, quatre étaient des défenseurs.

Ces forfaits en cascade viennent contrarier ce plan. Les deux couloirs se retrouvent fragilisés au moment précis où le sélectionneur voulait y bâtir des automatismes. Le technicien devra composer avec des associations inédites, sans véritable temps de préparation.

L’enjeu interdit pourtant tout relâchement. L’Algérie occupe la tête du groupe I des éliminatoires de la CAN 2027 avec quatre unités, mais le Togo et la Zambie la talonnent à un point. Seules les deux premières nations décrocheront leur billet pour le tournoi continental organisé au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Le premier acte se jouera samedi 14 novembre à 20h, au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou. Trois jours plus tard, les Verts prendront la direction de Lomé pour le match retour au stade de Kégué. Deux rendez-vous qui pèseront lourd dans la course à la qualification.

À LIRE AUSSI : Un joueur zappe l’Algérie et opte pour le Luxembourg