Togo – Algérie : les Verts qualifiés à la CAN 2027 dès ce mardi ? Voici comment

L’équipe d’Algérie s’est imposée à l’arrachée face au Togo par la plus petite des marges, samedi soir au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN-2027. C’est Ramy Bensebaini, défenseur de formation, qui a délivré les siens dans une rencontre où les Verts ont rarement rassuré.

Les Éperviers sont venus à Tizi-Ouzou avec un plan clair : fermer les espaces et attendre. Pendant de longues minutes, la sélection algérienne a buté sur ce bloc compact, sans trouver la clé. Le jeu a manqué de rythme, les combinaisons de précision.

Il aura fallu l’intervention d’un homme du secteur défensif pour faire sauter le verrou. Ramy Bensebaini s’est chargé de l’unique réalisation de la soirée, offrant à son équipe un succès aussi court que précieux. Une statistique qui en dit long sur la stérilité offensive observée ce samedi.

Le scénario n’a rien d’une surprise totale. Les absences ont pesé sur la composition d’équipe, et Brahim Hemdani avait déjà balayé la question des forfaits lors de son point presse d’avant-match, promettant une rotation et refusant d’en faire un alibi.

Sur le plan comptable, l’essentiel est acquis. Avec sept unités, les Fennecs gardent la première place de leur poule. La Zambie suit à quatre points, tandis que le Togo (3 point) et le Burundi (2 points).

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Qualification possible dès mardi, mais pas entre les mains des Verts

Le rendez-vous de mardi au stade de Kégué, à Lomé, peut tout changer. En cas de nouveau succès face aux mêmes Togolais, l’Algérie porterait son total à dix points. Un pactole qui la rapprocherait très sérieusement du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda, hôtes de la compétition en 2027.

Mais le calcul comporte une inconnue. Pour valider définitivement son billet qualificatif dès cette quatrième journée, la sélection devra surveiller l’autre affiche du groupe, Burundi – Zambie. Les Chipolopolo ne devront pas s’incliner à Bujumbura. Autrement dit, le destin des Verts ne leur appartient pas totalement.

Un tel scénario aurait un mérite évident : offrir de l’air au staff technique. Les deux dernières sorties de mars deviendraient alors un laboratoire, l’occasion de tester des associations et de faire tourner l’effectif sans conséquence comptable.

Le contenu des Verts nourrit toujours le scepticisme

Reste cette impression persistante. Depuis la prise de fonctions de Brahim Hemdani, le rendement comptable tient la route, mais les prestations peinent à emballer le public. Le match de samedi n’a pas inversé la tendance.

Une défaite n’est jamais souhaitable, surtout quand elle s’accompagne d’un contenu pauvre. Les observateurs attendent désormais autre chose que des résultats arrachés : une identité de jeu lisible et une défense enfin stabilisée. Le déplacement à Lomé donnera un premier élément de réponse.

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L’adversaire, lui, n’a plus grand-chose à perdre. Troisième du groupe, le Togo jouera sa survie devant son public. Les Éperviers devront l’emporter pour rester dans la course aux deux premières places, seules qualificatives.

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