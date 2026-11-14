Algérie – Togo : à quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

Trois points, rien d’autre. Voilà la feuille de route des Verts ce samedi soir au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, où la sélection algérienne reçoit le Togo pour la troisième journée des qualifications de la CAN-2027. En tête du groupe I avec quatre unités, les hommes de Brahim Hemdani veulent prendre le large avant le déplacement à Lomé.

Les Fennecs comptent quatre points après deux sorties. Le Togo et la Zambie en totalisent trois chacun, le Burundi ferme la marche avec une seule unité. Autant dire que le moindre faux pas ce samedi relancerait totalement une poule très serrée, dont seuls les deux premiers verront le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda l’été 2027.

Le parcours des Verts dans cette campagne a commencé de la meilleure des manières. En septembre, le succès inaugural face à la Zambie à Tizi-Ouzou avait offert à Brahim Hemdani des débuts réussis sur le banc national, avec un 3-1 construit en seconde période.

La suite s’est révélée plus laborieuse. À Bujumbura, les coéquipiers de Ramy Bensebaïni ont dû se contenter d’un nul 2-2 contre le Burundi, un résultat qui a laissé un goût amer malgré le maintien en haut du classement. Le sélectionneur en a tiré des enseignements clairs.

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L’infirmerie du CTN de Sidi Moussa a sérieusement compliqué la tâche du staff. Jaouen Hadjam, Rafik Belghali, Mohamed Bachir Belloumi, Hicham Boudaoui et Amin Chiakha manqueront ce double rendez-vous, tous écartés par des pépins physiques. Une cascade de défections qui touche aussi bien l’arrière-garde que le secteur offensif.

Parmi ces coups durs, les blessures contractées à l’entraînement par Chiakha et Belghali ont été les plus pénalisantes, privant notamment Hemdani d’une option fiable dans le couloir droit. Le latéral de l’USM Alger, Saâdi Radouani, a été appelé en renfort pour combler ce vide.

Les statistiques plaident largement pour l’Algérie face au Togo

Le passé commun des deux nations est favorable aux Algériens. Sur neuf duels, six se sont terminés par un succès algérien, deux ont souri aux Éperviers et un seul s’est achevé sur un partage. Le bilan comptable est tout aussi parlant : dix-huit réalisations inscrites contre cinq encaissées.

La dynamique récente va dans le même sens, avec quatre victoires consécutives des Verts. Il faut remonter au 26 janvier 2013 et à la CAN sud-africaine pour retrouver trace d’un succès togolais, un 2-0 resté en travers de la gorge algérienne.

Classé 120e mondial et 33e africain au classement FIFA du 7 octobre, le Togo de Patrice Neveu arrive néanmoins avec des arguments. Le sélectionneur a convoqué pour la première fois le défenseur central Lilian Brassier, de l’Eintracht Francfort, et récupère Kennedy Boateng ainsi qu’Augustin Drakpé.

A noter qu’un quatuor gabonais dirigera les débats. Pierre Ghislain Atcho sera au sifflet, épaulé par Boris Marlaise Ditsoga et Amos Abeigne Ndong, pendant que Cregue Fleury Moukagni Moukagni occupera le rôle de quatrième arbitre.

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Où voir le match ?

Le match de ce soir sera sans doute suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné ce soir à 20h.

Les supporters algériens qui ne pourront pas se déplacer au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou pourront le suivre sur le petit écran. En effet, la télévision nationale va le diffuser en direct sur la chaine nationale terrestre (El-Owla). C’est la seule chaine gratuite qui va assurer la retransmission de la rencontre pour le moment.

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