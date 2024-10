Algérie – Togo : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe d’Algérie affrontera demain soir le Togo, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2023. La victoire demeure impérative afin de consolider sa place à la tête du groupe, en dépit de la difficulté de la mission face à un adversaire très ambitieux.

La sélection nationale a entamé en fanfare les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations-2025. Après avoir battu la Guinée-Équatoriale à Oran (2-0), elle est allée s’imposer face au Libéria à Monrovia, sur un score sans appel de trois buts à zéro.

Demain soir, la bande à Petkovic sera au rendez-vous de disputer la 3e journée des éliminatoires, à l’occasion de la réception du Togo, au stade 19 mai 1956 d’Annaba. Elle vise une troisième victoire de rang afin de consolider sa place à la tête du groupe mais aussi pour espérer assurer la qualification avant la fin des éliminatoires.

Seulement, le capitaine Mahrez et Petkovic devront prendre leur adversaire très au sérieux. En effet, les Éperviers ont réussi à imposer le nul à la Guinée-Équatoriale à l’occasion de la précédente journée des éliminatoires. Ils sont venus à Annaba avec l’ambition d’accrocher les Verts et rester ainsi toujours en course pour la qualification pour la CAN-2025.

À quelle heure et sur quelles chaines regarder le match ?

Le coup d’envoi d’Algérie-Togo sera donné en soirée à partir de 20h (heure algérienne). Le match sera sans doute suivi avec un grand intérêt par les supporters algériens.

⚽ À LIRE AUSSI : Algérie – Togo : Nibombé lance un grand défi à Petkovic

Ceux qui ne feront pas le déplacement au stade 19 mai 1956 d’Annaba pourront suivre le match sur le petit écran en direct. En effet, les deux chaines nationales, Terrestre « El-Owla » et TV6 « El-Sadissa » vont retransmettre le match, avec une qualité d’image en HD.

beIN Sports 1 France va également diffuser le match en direct à 20h. Une chaine captée, rappelons-le, du satellite Astra.