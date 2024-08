Algérie Télécom : Révolution de la connexion internet avec une offre fibre optique inédite

Dans une démarche résolument innovante, visant à démocratiser l’accès à l’Internet haut débit, Algérie Télécom frappe fort avec une promotion inédite sur son offre Idoom Fibre. En effet, pendant un mois seulement, les nouveaux clients éligibles ont la possibilité de souscrire à la fibre optique pour un prix symbolique de 300 DA. De plus, à ce tarif exceptionnel s’ajoute un modem optique Wi-Fi 6 gratuit et un mois de connexion offert à une vitesse fulgurante de 300 Mbps.

Une opportunité exceptionnelle pour les nouveaux abonnés

Algérie Télécom propose aux nouveaux abonnés une offre unique, leur permettant ainsi de découvrir la puissance et la fiabilité de la fibre optique à un prix imbattable. En outre, avec une connexion ultra-rapide, cette promotion répond parfaitement aux besoins modernes, qu’il s’agisse de télétravail, de loisirs numériques ou d’études en ligne, offrant ainsi une expérience utilisateur sans précédent.

Par ailleurs, pour couronner le tout, Algérie Télécom inclut gratuitement les frais d’installation, rendant ainsi l’accès à la fibre optique encore plus simple et abordable. Grâce à cette initiative, les familles algériennes peuvent profiter d’une connexion Internet de haute qualité sans le moindre surcoût, dès le moment de l’installation.

Comment souscrire à cette offre exceptionnelle ?

Afin de profiter de cette offre, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans l’un des nombreux points de vente Algérie Télécom ou de contacter le service client via les réseaux sociaux. Cependant, attention, l’offre est limitée à un mois, alors ne tardez pas à passer à la fibre optique et à transformer votre connexion Internet.

Algérie Télécom : Un partenaire technologique de confiance

Avec Idoom Fibre, Algérie Télécom propulse l’Algérie dans une nouvelle ère numérique, offrant ainsi à ses clients une connexion Internet rapide, fiable et abordable. En effet, cette promotion exceptionnelle est le reflet de l’engagement continu de l’entreprise à améliorer l’infrastructure numérique du pays, en rendant la fibre optique accessible au plus grand nombre.

En lançant cette initiative, Algérie Télécom réaffirme sa mission de généraliser l’accès à une technologie de pointe sur l’ensemble du territoire national.