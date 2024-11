Algérie Télécom : rétablissement des services de paiement électronique

Le vendredi 29 novembre 2024, Algérie Télécom a annoncé la reprise de ses services de paiement électronique après une opération de maintenance effectuée dans la nuit du jeudi au vendredi.

Cette opération faisait suite à un communiqué émis par l’entreprise, précisant que la plateforme de paiement en ligne serait temporairement suspendue entre 23 h le jeudi et 10 h le vendredi pour effectuer des travaux de maintenance nécessaires. L’objectif de cette opération était d’optimiser les services en ligne afin d’assurer une expérience plus fluide et plus sûre pour les utilisateurs algériens.

Algérie Télécom lance une offre Internet ultrarapide de 1,2 Gbps

Parallèlement à cette annonce de la reprise des services de paiement électronique, Algérie Télécom a également présenté une nouvelle offre d’Internet à très haut débit qui marque un tournant pour la connectivité dans le pays. Le service « Idoom Fibre » permet désormais aux utilisateurs d’accéder à des vitesses de connexion atteignant 1,2 gigabit par seconde (Gbps), faisant de cette offre la première du genre en Afrique.

Ce lancement a été largement anticipé par les consommateurs et les experts du secteur, car il répond à une demande croissante en Algérie pour des connexions Internet plus rapides et plus stables. Le pays a, en effet, vu une augmentation de ses besoins numériques, notamment en raison de la croissance du télétravail, de l’éducation en ligne, et des divertissements numériques. La nouvelle offre permet d’atteindre une vitesse de 1,2 Gbps pour un tarif de 4200 DA par mois, tout en offrant des options plus abordables pour les utilisateurs avec des débits allant de 15 Mbps à 500 Mbps, à des prix variant de 2000 DA à 3600 DA par mois.

Un pas vers la modernisation de l’infrastructure

L’introduction de cette nouvelle gamme d’offres marque un grand pas vers la modernisation de l’infrastructure numérique du pays et permet à Algérie Télécom d’offrir des services en fibre optique sur une échelle plus large. Les autres forfaits disponibles incluent des débits comme 300 Mbps, 240 Mbps, et même 60 Mbps pour répondre aux différents budgets des consommateurs.

L’initiative d’Algérie Télécom s’inscrit également dans une stratégie plus large de transformation numérique du pays. Elle vise à renforcer l’inclusion numérique et à stimuler l’utilisation des technologies de l’information à travers le pays, ce qui devrait avoir un impact direct sur plusieurs secteurs vitaux tels que l’éducation, le travail à distance et les services administratifs en ligne. Les utilisateurs auront ainsi accès à des vitesses ultra-rapides, leur permettant de travailler et d’étudier à distance avec une expérience optimale.