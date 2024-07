Algérie Télécom : Rechargez et recevez plus – Les avantages du paiement électronique

Avec l’avancée du numérique, les solutions de paiement électronique sont devenues essentielles. Les gens veulent des moyens simples, rapides et sûrs pour payer leurs factures et abonnements.

Le paiement électronique proposé par Algérie Télécom permet de régler vos factures et de recharger vos abonnements Internet de manière simple et rapide. Finies les files d’attente et les déplacements, toutes les opérations peuvent désormais être réalisées en quelques clics, à tout moment et de n’importe où.

Algérie Télécom : Les méthodes de paiement disponibles

Algérie Télécom offre plusieurs méthodes pour effectuer les paiements électroniques :

Site Web Officiel : Un espace dédié pour gérer et payer vos abonnements en ligne.

Espace Client : Une interface utilisateur pour les abonnés permettant de suivre et de payer leurs factures.

Applications Mobiles : My Idoom, Baridimob et Wimpay sont des applications conviviales pour faciliter les paiements.

Cartes Bancaires : Les cartes "Gold" et les cartes bancaires CIB sont acceptées pour les transactions sécurisées.

En plus de la commodité, Algérie Télécom récompense ses clients pour l’utilisation du paiement électronique en offrant des bonus et des cadeaux attractifs.

Bonus pour l’Abonnement Idoom ADSL, VDSL et Fibre

Les clients qui rechargent leur abonnement Idoom ADSL, Idoom VDSL ou Idoom Fibre avant l’expiration de la validité ou dans les 48 heures suivantes, bénéficient d’une récompense de 10 % du montant rechargé. Si le rechargement est effectué après 48 heures, un bonus de 3 % est accordé.

Avantages pour l’Abonnement Idoom 4G

Pour les utilisateurs d’Idoom 4G, le paiement électronique dans les 48 heures suivant l’expiration de l’abonnement offre un bonus de 20 % sur le volume de données rechargé. Voici quelques exemples :

1000 DZD : 40 Go de données + 8 Go de bonus.

1500 DZD : 150 Go de données + 30 Go de bonus.

2500 DZD : 300 Go de données + 60 Go de bonus.

3500 DZD : 450 Go de données + 90 Go de bonus.

6500 DZD : 1000 Go de données + 200 Go de bonus.

Si le rechargement est effectué après 48 heures, le bonus est de 10 % du volume rechargé.

Jours d’internet supplémentaires pour les factures téléphoniques

Le paiement électronique des factures téléphoniques permet également de recevoir des jours d’Internet supplémentaires :

250 DZD : 1 jour d’Internet gratuit.

500 DZD : 2 jours d'Internet gratuits.

750 DZD : 3 jours d'Internet gratuits.

Pour plus d’informations et pour profiter de ces offres, visitez le site web d’Algérie Télécom ou utilisez les applications mobiles dédiées.