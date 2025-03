Algérie Télécom primée au Mobile World Congress 2025 pour son haut débit domestique

Lors du prestigieux Mobile World Congress 2025, tenu à Barcelone, Algérie télécom a remporté le Prix IDATE des meilleures pratiques en développement haut débit domestique. Cette distinction vient couronner les efforts de l’entreprise publique dans l’extension de la modernisation de son infrastructure numérique, un élément clé pour l’inclusion numérique et le développement économique du pays.

Le prix a été remis au PDG d’Algérie Télécom, Adel Bentoumi, en présence du ministre de la poste et des télécommunications, Sid Ali Zerrouki, lors du Forum Green All-Optical Network 2025. Cette récompense met en lumière les avancées réalisées par Algérie Télécom dans le déploiement de la fibre optique et des solutions numériques écoresponsables.

Une reconnaissance pour l’engagement écologique et technologique

Adel Bentoumi a exprimé sa fierté en recevant cette distinction : « Nous sommes profondément honorés de recevoir cette distinction, qui vient reconnaître notre engagement envers un avenir numérique durable. Cette récompense témoigne des efforts considérables déployés pour moderniser nos infrastructures tout en veillant à minimiser notre empreinte écologique. »

Algérie Télécom a mis en place des initiatives stratégiques visant à garantir une connectivité haut débit performante et accessible à tous. La fibre optique à domicile (FTTH), en plein essor, améliore la qualité de connexion et offre aux citoyens une expérience internet fluide et rapide. L’entreprise a également intégré des technologies écoénergétiques pour optimiser la consommation des réseaux.

Un développement à grande échelle

Au cours des dernières années, Algérie Télécom a multipliés ses investissements pour renforcer son réseau haut débit sur l’ensemble du territoire. L’entreprise a réalisé des progrès significatifs dans les zones rurales et enclavées, augmentant ainsi le taux de pénétration de la fibre optique en Algérie. En février 2025, 1,8 million de foyers étaient raccordés à la FTTH, certaines wilayas bénéficiant d’une couverture totale.

L’ambition d’Algérie Télécom ne s’arrête pas là. Adel Bentoumi a souligné la volonté de l’entreprise de poursuivre ses investissements dans les infrastructures réseaux et d’explorer de nouvelles technologies, notamment les réseaux optiques verts.

« Nous sommes conscients que notre mission ne s’arrête pas ici. Nous poursuivrons nos investissements pour renforcer nos infrastructures, diversifier nos services et explorer de nouvelles technologies, notamment dans le domaine des réseaux optiques verts. Notre ambition est de bâtir un écosystème numérique plus inclusif et durable », a-t-il affirmé.

Une avancée pour la souveraineté numérique algérienne

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a salué cette distinction comme un symbole des progrès réalisés par l’Algérie en matière de télécommunications. « L’obtention de ce prix reflète les progrès réalisés par notre pays dans le domaine des télécommunications. C’est une reconnaissance qui encourage Algérie Télécom et l’ensemble des acteurs du secteur à poursuivre les efforts pour offrir aux citoyens une connectivité toujours plus performante et accessible », a-t-il déclaré.

Le Green All-Optical Network Forum, organisé par l’IDATE DigiWorld, est un rendez-vous annuel dédié à l’innovation et à la transformation numérique des réseaux télécoms.

Chaque année, les Green All-Optical Network Forum Awards distinguent les opérateurs les plus performants dans plusieurs domaines : déploiement du haut débit gigabit, innovation technologique en réseaux tout optiques, amélioration de l’expérience utilisateur, et engagement pour des infrastructures écoresponsables grâce à l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone.

Cette nouvelle distinction renforce la position d’Algérie Télécom en tant qu’acteur majeur de la transformation numérique en Afrique et dans le monde arabe.

Avec une stratégie axée sur la modernisation et l’expansion de son réseau, Algérie Télécom poursuit sa mission pour garantir une connectivité optimale et accompagner le pays dans sa transition numérique. Cette reconnaissance internationale ouvre la voie à de nouvelles opportunités et confirme la crédibilité de l’entreprise sur la scène mondiale.