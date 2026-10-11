Perturbations d’Internet : Algérie Télécom annonce un incident technique « imprévu »

Algérie Télécom a annoncé, dans un communiqué diffusé ce jour, la survenue de perturbations et de ralentissements sur son réseau internet. Selon l’opérateur, ces dysfonctionnements sont dus à une intervention technique imprévue sur ses équipements de raccordement au réseau international.

L’opérateur public explique que la défaillance concerne l’un des équipements assurant la liaison vers l’extérieur, ce que les spécialistes appellent l’IP Transit. Autrement dit, la porte par laquelle transitent les données algériennes vers les serveurs étrangers.

Lorsqu’un de ces points de passage tombe, le trafic se reporte sur les capacités restantes, et la navigation s’en ressent.

Algérie Telecom reste évasive sur l’ampleur de la panne internet

Toutefois, aucune durée de rétablissement n’a été avancée. L’entreprise ne précise pas davantage quelles wilayas subissent le plus fortement l’incident, ni quels services sont les plus dégradés.

Seule certitude communiquée : les équipes techniques ont été mobilisées pour traiter la panne. La direction promet un retour à la normale « dans les plus brefs délais ».

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Une panne qui tranche avec les progrès récents du secteur

L’incident tombe à un moment où les télécoms algériennes affichaient plutôt de bons résultats. Le pays avait grimpé à la 64e position du classement mondial de l’internet mobile, tandis qu’Alger intégrait le top 50 des meilleures villes mondiales sur ce même critère.

La dynamique s’était confirmée au printemps, lorsque l’opérateur historique avait procédé à une revalorisation gratuite des débits pour l’ensemble de ses abonnés, aussi bien sur l’ADSL que sur la fibre optique. Une mesure saluée, qui avait fait grimper les attentes en matière de qualité de service.

Ce que les abonnés peuvent faire en attendant le rétablissement

En pratique, les usagers disposent de peu de leviers. Redémarrer son modem ne changera rien si la panne se situe en amont, sur l’infrastructure internationale. Les connexions mobiles 4G et 5G peuvent parfois offrir un dépannage, mais elles empruntent elles aussi, pour partie, les mêmes passerelles vers l’extérieur.

Les contenus hébergés localement, en revanche, devraient rester accessibles plus facilement. Les sites et plateformes dont les serveurs se trouvent en Algérie ne dépendent pas de l’IP Transit touché par l’incident.

Reste à savoir combien de temps durera cette séquence. Algérie Telecom n’a communiqué aucune estimation, et les abonnés devront surveiller les prochains bulletins officiels de l’opérateur pour connaître l’évolution de la situation.

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