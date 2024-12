Algérie Télécom : Ouverture « exceptionnelle » des agences ce vendredi jusqu’à cette heure

Alger, le 27 décembre 2024 – Dans un geste visant à répondre aux attentes de sa clientèle, Algérie Télécom a annoncé l’ouverture exceptionnelle de toutes ses agences commerciales à travers le territoire national, ce vendredi. Cette initiative coïncide avec la fin de l’année.

Selon un communiqué de l’opérateur, les agences seront ouvertes de 8h à 12h et de 14h à 18h. Cette décision a pour objectif de faciliter les démarches des clients, qu’il s’agisse de souscriptions, de paiements de factures ou d’assistance technique, particulièrement en cette période de forte activité.

Algérie Télécom a souligné que ses équipes sont mobilisées pour répondre efficacement aux besoins de la clientèle et offrir un service de proximité dans un cadre accueillant et professionnel.

🟢 À LIRE AUSSI : TWINBOX : Algérie Télécom lance la première box internet tout-en-un

L’opérateur réaffirme ainsi son engagement à satisfaire ses clients et à consolider sa position de partenaire de confiance.

Pour plus d’informations, les clients peuvent contacter le service clientèle au 12 ou consulter le site web www.algerietelecom.dz.

Algérie Télécom : L’espace client se modernise et simplifie la vie des abonnés

Parallèlement, Algérie Télécom vient d’apporter une importante mise à jour de son espace client en ligne. Désormais, les abonnés bénéficient de nouvelles fonctionnalités pratiques et intuitives, leur permettant de gérer leurs comptes de manière plus autonome et efficace.

Parmi les nouveautés les plus appréciées, on retrouve la possibilité d’activer le rechargement de secours Idoomly en quelques clics. En cas de coupure, les clients peuvent ainsi prolonger leur connexion internet jusqu’à 96 heures supplémentaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Service perturbé chez Algérie Télécom aujourd’hui : Fermeture de toutes les agences dès 16h

De plus, l’espace client offre désormais un accès détaillé à l’historique des transactions. Les abonnés peuvent ainsi consulter à tout moment leurs rechargements, paiements de factures et autres opérations effectuées via les différents canaux (serveur vocal interactif, site de paiement électronique, agences commerciales).

Cette évolution s’inscrit dans la volonté d’Algérie Télécom de simplifier la vie de ses clients et d’améliorer la qualité de leurs services. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les abonnés peuvent désormais :

Gérer leurs abonnements en toute autonomie

Suivre leur consommation

Bénéficier d’un meilleur suivi de leurs comptes

Répondant aux attentes toujours grandissantes de sa clientèle, Algérie Télécom annonce une série de nouveautés. L’opérateur est actuellement en train de développer de nouvelles fonctionnalités, démontrant ainsi sa volonté d’offrir un éventail de services toujours plus personnalisé et adapté aux besoins de chacun.

🟢 À LIRE AUSSI : Perturbations Internet : Algérie Télécom dédommage cette catégorie de client

Pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, il suffit de se connecter à l’espace client via le site web www.algerietelecom.dz.