« Dès le 1er octobre » : Algérie Télécom dévoile ses nouveaux horaires d’ouverture

Les guichets d’Algérie Télécom adoptent un nouveau tempo. L’opérateur public a fait savoir, ce mercredi, que l’accueil du public dans ses agences commerciales obéira désormais à une grille adaptée à la saison froide.

Concrètement, les clients seront reçus du samedi au jeudi, de 08h00 à 18h00. Cette organisation prend effet le jeudi 1er octobre 2026.

Algérie Télécom passe à la journée continue de 8h à 18h

La décision a été rendue publique par voie de communiqué, selon la procédure habituelle de l’opérateur.

Aucune distinction n’a été introduite entre les régions du Nord et celles du Sud, contrairement à ce que pratiquent d’autres services publics durant l’été. La grille horaire s’appliquera donc de façon uniforme au réseau commercial.

Souscription à une offre Idoom Fibre, règlement de facture, réclamation technique ou changement de formule : l’essentiel des opérations passe encore par un déplacement physique en agence.

Une plage d’ouverture étendue jusqu’à 18h profite d’abord aux salariés, souvent contraints de sacrifier une partie de leur journée de travail pour ce type de formalité.

Le maintien du jeudi comme jour ouvrable complète le dispositif. Les usagers disposent ainsi de six journées pleines pour régulariser leur situation, ce qui devrait désengorger les files d’attente observées en début de semaine dans les grandes villes.

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Cette logique de disponibilité élargie n’est pas propre à l’opérateur télécoms. Le secteur financier a franchi un cap similaire lorsque les agences bancaires ont commencé à ouvrir le samedi matin sur instruction de la Banque d’Algérie, avec un créneau de 9h à midi partout sur le territoire.

Le calendrier d’Algérie Télécom s’inscrit dans un mouvement plus large de refonte du temps d’accueil dans les structures publiques.

Ce que les clients d’Algérie Télécom doivent retenir

Quelques jours plus tôt, Algérie Poste avait redéfini l’ouverture de son réseau au moment de la rentrée sociale, en distinguant les bureaux selon leur régime de fonctionnement, par équipes, à service limité ou à service continu.

Un point mérite l’attention : la date d’entrée en vigueur tombe un jeudi. Autrement dit, la nouvelle organisation démarre en toute fin de semaine ouvrable, ce qui laisse aux abonnés le temps d’intégrer le changement avant le samedi suivant.

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