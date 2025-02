Algérie Télécom mise sur l’IA : un fonds d’investissement pour les startups innovantes

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki a fait savoir que la grande transition numérique impose à l’Algérie d’accélérer l’innovation. Dans ce sillage, son département vise que l’intelligence artificielle atteigne 7% du PIB de l’Algérie d’ici à 2027.

L’annonce a été faite lors de l’inauguration de la troisième édition du Forum des technologies de l’information et de la communication « CTO Forum Algeria », en présence du ministre de l’Économie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, et d’autres hauts responsables de ce secteur.

Algérie Télécom lancera un fonds d’investissement dédié à l’Intelligence artificielle

Lors de cette rencontre, Zerrouki a fait savoir qu’Algérie Télécom lancera un fonds d’investissement dédié aux start-up dans le domaine de l’Intelligence artificielle, la cybersécurité et la robotique. Pour la première étape, elle prévoit un montant de 1.5 milliard de dinars.

Cette initiative vise à soutenir les startups dans ce domaine et d’atteindre rapidement l’objectif de 20 000 entreprises créées dans ce secteur.

En cette occasion, le ministre a souligné l’impératif pour l’Algérie d’accélérer l’innovation face à la transition numérique mondiale. Par ailleurs, il a mis en avant les efforts du gouvernement pour renforcer la position de l’Algérie dans ce domaine, qui ont permis la création de trois grandes universités spécialisées dans l’Intelligence artificielle, la robotique et les mathématiques.

Le ministre a également souligné le rôle des incubateurs d’affaires et a annoncé l’inauguration prochaine des centres de formations « Scale Center » pour les jeunes.

L’IA au centre des enjeux économiques et stratégiques

Zerrouki a mis en avant les progrès significatifs réalisés par l’Algérie, dont le déploiement de 265 000 km de fibre optique et la couverture 4G étendue à 1400 sites, permettant ainsi l’accès à internet dans des zones auparavant isolées. Il a annoncé un projet ambitieux visant à installer 7 000 nouvelles stations 4G au cours de l’année 2025. Et ce, dans le but d’assurer une couverture nationale complète et d’améliorer les débits.

De son côté, le ministre de l’Économie, en l’occurrence Noureddine Ouadah, a souligné que l’Intelligence artificielle est un enjeu mondial majeur, et que l’Algérie ne peut ignorer son importance croissante. D’ailleurs, profitant de cette occasion, il a appelé les compétences algériennes à contribuer au développement économique du pays dans ce domaine.

Pour rappel, le gouvernement algérien cherche à attirer des investissements importants pour conforter la position de l’Algérie dans le secteur de l’IA. Et ce, avec l’objectif de voir émerger des startups de niveau mondial capables d’exporter des technologies d’IA, mais aussi de contribuer à une nouvelle économie nationale basée sur la connaissance.

