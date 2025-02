Algérie Télécom lance une caravane pour sensibiliser les jeunes aux dangers des réseaux sociaux

Algérie Télécom a donné le coup d’envoi d’une caravane de sensibilisation consacrée à la prévention des dangers liés à l’utilisation des réseaux sociaux. Cette initiative, menée en collaboration avec l’Institut national de recherche en éducation (INRE), vise à informer et protéger les adolescents face aux risques du monde numérique.

Une campagne ciblant les adolescents

La caravane cible en particulier les jeunes de 13 à 15 ans, une tranche d’âge vulnérable aux contenus inappropriés susceptibles d’affecter leur bien-être psychologique.

Algérie Télécom souligne que ces jeunes affrontent fréquemment des situations de harcèlement en ligne, de désinformation ainsi que d’autres dangers susceptibles de nuire à leur développement personnel.

Le lancement officiel de cette initiative a eu lieu samedi en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, du ministre de l’Éducation nationale, ainsi que du Président-directeur général d’Algérie Télécom et d’autres responsables d’organismes publics.

Sensibilisation et ateliers interactifs

La caravane a pour mission d’éduquer les jeunes sur les bonnes pratiques à adopter pour naviguer en toute sécurité sur les réseaux sociaux.

Parmi les thèmes abordés figurent la prévention du harcèlement en ligne, la protection des données personnelles ainsi que l’identification des fake-news.

Pour assurer une meilleure assimilation des informations, des ateliers pédagogiques interactifs seront organisés dans plusieurs régions du pays.

Ces sessions permettront aux jeunes d’acquérir des réflexes numériques responsables et de mieux comprendre les enjeux liés à l’usage quotidien des plateformes sociales.

Un engagement pour un internet plus sûr

En mettant en place cette caravane de sensibilisation, Algérie Télécom réaffirme son engagement citoyen en faveur de la protection des jeunes utilisateurs d’internet.

L’objectif est de les accompagner vers une utilisation plus sûre et plus responsable des réseaux sociaux, tout en leur donnant les outils nécessaires pour se prémunir des risques en ligne.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de sensibilisation numérique, visant à faire d’internet un espace d’échange et d’apprentissage sécurisé pour les nouvelles générations.