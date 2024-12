Algérie Télécom-Idoom Fibre : une offre exclusive à 500 Da seulement !

Algérie Télécom a annoncé hier, dimanche 01 décembre 2024, le lancement d’une nouvelle offre promotionnelle pour son service d’Internet en fibre optique, Idoom Fibre. Une excellente nouvelle pour ses nouveaux clients qui pourront bénéficier de plusieurs avantages.

Les nouveaux abonnés peuvent bénéficier d’un abonnement exceptionnel à 500 dinars seulement par mois, incluant un mois d’Internet gratuit avec un débit de 500 Mbps, un modem offert, et ce, sans aucun frais de raccordement.

Dans cet article, découvrez en détails les avantages de l’offre Idoom Fibre, ainsi que sa durée de validité.

Algérie Télécom gâte ses clients : Idoom Fibre, une offre exceptionnelle à saisir !

Dans le cadre de cette promotion, Algérie Télécom propose aux utilisateurs de ses services une connexion internet en fibre optique à un prix très réduit de seulement 500 DA ! Ce tarif attractif vous permettra d’accéder à des services de haute qualité, à une connexion ultra-rapide et bien plus encore. Voici les différents avantages qui accompagnent cette offre.

Un mois d’Internet gratuit à 500 Mbps

Cette promotion offre un mois d’internet gratuit à une vitesse de 500 MBPS (Mégabits par seconde). Une vitesse suffisante pour les jeux en ligne, les téléchargements rapides et les flux vidéo en haute définition.

Offre Idoom Fibre : 30 Mbps ou plus pour 500 DA seulement

Les utilisateurs peuvent également opter pour des vitesses de connexion à partir de 30 Mbps. En choisissant cette option, vous bénéficiez toujours de l’abonnement au prix réduit de 500 DA.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Télécom : rétablissement des services de paiement électronique

Un modem fibre optique offert par Algérie Télécom

Les nouveaux abonnés auront également l’opportunité de bénéficier d’un modem fibre optique gratuit. Celui-ci est conçu pour garantir une connexion stable et rapide pour profiter pleinement de la fibre, en éliminant les coûts supplémentaires liés au matériel et à l’installation.

🟢 À LIRE AUSSI : Une 1ʳᵉ en Afrique, Algérie Télécom lance une offre Internet ultrarapide de 1,2 Gbps

En effet, en proposant cette promotion, Algérie Télécom offre à ses clients une installation entièrement gratuite pour un démarrage simplifié. Enfin, notez que cette offre est destinée aux nouveaux clients qui s’abonnent pour la première fois au service Idoom Fibre d’Algérie Télécom. Ainsi qu’aux abonnés résidentiels optant pour un débit Internet d’au moins 30 Mbps via la technologie FTTH (Fiber To The Home). Il est également à noter que l’offre Idoom Fibre est disponible pour une durée limitée jusqu’au 31 décembre 2024.

En somme, l’initiative d‘Algérie Télécom permettra de rendre l’accès à la fibre optique encore plus attractif et accessible à tous les foyers algériens.