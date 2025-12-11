Algérie Télécom frappe fort : le nouveau décodeur beIN Stream débarque

Le beIN Stream, le nouveau décodeur de BeIN Sports, sera bientôt disponible en Algérie. Une nouvelle qui réjouira certainement les passionnés du ballon rond.

Hier, la direction générale d’Algérie Télécom a accueilli les représentants du groupe « beIN Media Group » pour une réunion stratégique consacrée à l’élargissement de leur coopération. La rencontre s’est déroulée en présence du Président-directeur général d’Algérie Télécom ainsi que du PDG du Groupe Télécom Algérie, soulignant l’importance d’un partenariat visant à améliorer l’accès aux contenus sportifs internationaux pour le public algérien, a annoncé la société étatique algérienne.

Au cœur des discussions figurait le lancement officiel, en Algérie, du nouveau décodeur beIN SPORTS nouvelle génération, baptisé beIN Stream. Il sera désormais commercialisé à travers l’ensemble des agences commerciales d’Algérie Télécom. Les deux parties ont longuement « échangé sur les modalités de distribution, les formules d’abonnement ainsi que les prix à proposer, afin de garantir une offre conforme au pouvoir d’achat local et concurrentiel sur le marché national », ajoute le communiqué.

Caractéristiques et avantages du décodeur beIN Stream

Le boîtier beIN Stream se distingue par une technologie modernisée et entièrement orientée vers le streaming digital. Fonctionnant exclusivement via une connexion Internet — notamment en Wi-Fi —, ce dispositif donne accès à la totalité des chaînes beIN Sports, aux diffusions en direct (LIVE), ainsi qu’à une riche bibliothèque de films et de séries. L’un de ses points forts réside dans la disponibilité de contenus en trois langues : arabe, anglais et français, répondant ainsi aux préférences variées des téléspectateurs.

Grâce à ce partenariat renforcé, les passionnés de football, de compétitions internationales et de grands événements sportifs bénéficieront d’une expérience optimisée, plus fluide et plus accessible. Le lancement de beIN Stream en Algérie intervient à un moment où la demande en contenus sportifs premium ne cesse d’augmenter, notamment avec la multiplication des grands rendez-vous internationaux et la croissance du streaming numérique dans les foyers algériens.

Impact technologique et stratégique pour l’Algérie

À travers cette initiative, Algérie Télécom confirme sa volonté d’accompagner l’évolution technologique du secteur audiovisuel en proposant des solutions modernes et officielles, tout en luttant contre la dépendance aux appareils non certifiés. De son côté, beIN Media Group réaffirme l’importance du marché algérien et sa volonté de collaborer avec des partenaires institutionnels afin d’offrir un service conforme aux standards internationaux.

Ce rapprochement marque donc une avancée significative pour les consommateurs, qui pourront bientôt profiter d’un accès simplifié et légal aux chaînes beIN Sports et à un large éventail de contenus premium.

