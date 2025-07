Algérie Télécom franchit un cap : plus de 50 % des abonnés connectés à la fibre optique

Algérie Télécom a annoncé un tournant majeur dans sa stratégie de modernisation du réseau national : plus de 50 % de ses abonnés à l’internet fixe sont désormais raccordés à la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH). Ce progrès technologique s’est concrétisé en juin 2025, avec plus de 2,2 millions de foyers connectés à travers le territoire.

Ce basculement vers la fibre, en remplacement progressif des lignes ADSL, s’inscrit dans une vision claire portée par l’opérateur public : offrir à ses clients une connexion plus rapide, plus stable et plus sécurisée. Ce changement d’échelle est également le fruit d’une mobilisation importante, aussi bien en ressources humaines que matérielles, pour accélérer la transition numérique.

Grâce à cette technologie, les usagers peuvent désormais accéder sans interruption à des services essentiels tels que le streaming haute définition, le télétravail, l’enseignement à distance ou encore les solutions cloud, qui exigent des connexions haut débit performantes.

Une meilleure expérience numérique pour tous

Ce progrès n’est pas qu’un simple indicateur technique : il reflète l’ambition d’Algérie Télécom de répondre aux nouvelles exigences numériques des Algériens. L’entreprise affirme sa volonté d’élargir encore l’accès à cette technologie, pour garantir une expérience utilisateur optimale dans toutes les régions du pays.

En améliorant l’infrastructure de télécommunications, Algérie Télécom contribue directement au développement économique, social et technologique de l’Algérie. L’opérateur se positionne comme un acteur-clé du numérique, engagé à long terme dans le soutien à la transformation digitale nationale.

Ce cap franchi est une étape importante, mais il ne marque pas la fin du chemin : Algérie Télécom poursuit ses efforts pour connecter davantage de foyers à la fibre, avec pour objectif de faire du très haut débit une norme pour tous les citoyens.

Qu’est-ce que la fibre optique et pourquoi est-elle si importante ?

La fibre optique est une technologie de transmission de données par la lumière à travers des câbles en verre ou en plastique très fins. Contrairement au cuivre utilisé dans l’ADSL, la fibre permet de transporter des informations à des vitesses beaucoup plus élevées, avec une grande fiabilité et sans perte de qualité, même sur de longues distances.

Cette technologie est aujourd’hui la plus performante pour l’accès à Internet. Elle permet d’atteindre des débits allant jusqu’à plusieurs centaines de mégabits voire des gigabits par seconde, aussi bien en téléchargement qu’en téléversement. Cela garantit une navigation fluide, des vidéos en ultra haute définition, des appels vidéo stables, et une grande réactivité dans les jeux en ligne.

La fibre optique est aussi moins sensible aux interférences électromagnétiques, ce qui la rend plus stable et sécurisée. Elle est donc idéale pour les usages modernes, qu’ils soient personnels ou professionnel.