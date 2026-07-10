Algérie Télécom décroche un prix international à Genève pour son projet IA (vidéo)

L’innovation numérique algérienne s’est invitée parmi les projets distingués au niveau mondial. Algérie Télécom a remporté un prix international lors du Forum du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), organisé à Genève, pour son initiative « L’intelligence artificielle au service de l’inclusion numérique » (AI for Digital Inclusion – AIDI).

Cette reconnaissance, attribuée par l’Union internationale des télécommunications (UIT), met en avant un projet qui utilise les technologies de l’intelligence artificielle pour accompagner la transformation numérique et favoriser un accès plus large aux outils numériques.

Intelligence artificielle : le projet AIDI d’Algérie Télécom distingué par l’UIT à Genève

Le projet « AI for Digital Inclusion AIDI » a obtenu un certificat de reconnaissance de l’UIT après sa sélection parmi les initiatives récompensées dans la catégorie « Infrastructure des technologies de l’information et de la communication (TIC) ».

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La distinction a été remise lors des travaux du Forum du SMSI. Qui se tiennent du 6 au 10 juillet à Genève. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki. Le document porte la signature de la secrétaire générale de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin.

À travers ce prix, l’UIT reconnaît la contribution du projet au renforcement de la transformation numérique. Ainsi qu’à la réalisation des Objectifs de développement durable.

Algérie Télécom mise sur l’intelligence artificielle pour renforcer l’inclusion numérique

Avec le projet AIDI, Algérie Télécom met en avant l’utilisation de l’intelligence artificielle comme outil destiné à accompagner l’accès aux services numériques.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de développement des infrastructures technologiques et d’intégration de nouvelles solutions numériques. Elle répond également aux enjeux liés à l’inclusion numérique. Un axe mis en avant par les instances internationales du secteur des télécommunications.

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Le ministère de la Poste et des Télécommunications estime que cette récompense « confirme la place de l’Algérie dans le domaine de l’innovation numérique ». Il met également en avant les efforts engagés dans l’utilisation de l’intelligence artificielle. Pour favoriser l’inclusion numérique et développer les infrastructures technologiques.

Une reconnaissance internationale pour l’innovation numérique algérienne

Le Forum du Sommet mondial sur la société de l’information réunit chaque année des projets liés aux technologies de l’information et de la communication.

Cette distinction place le projet d’Algérie Télécom parmi les initiatives reconnues par l’UIT dans le domaine des infrastructures numériques.

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À Genève, l’entreprise a présenté une initiative basée sur l’intelligence artificielle pour faciliter l’accès aux services numériques. Le projet a été distingué lors d’un rendez-vous international consacré aux évolutions des technologies de l’information et de la communication.