Algérie Télécom change de PDG : le ministre Zerrouki installe le nouveau dirigeant

L’opérateur public des télécommunications ouvre un nouveau chapitre de sa gouvernance. Ce lundi 26 janvier, Algérie Télécom a officiellement installé son nouveau président-directeur général, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Poste et des Télécommunications.

Une passation de relais qui intervient dans un contexte où les enjeux liés aux infrastructures numériques et à la qualité des services restent au cœur des attentes des citoyens.

Un nouveau PDG pour Algérie Télécom, installé sous l’égide du ministère

La cérémonie d’installation s’est déroulée ce lundi 26 janvier, sous la présidence du ministre Sid Ali Zerrouki. Abdelghani Aït Saïd a été officiellement nommé PDG d’Algérie Télécom.

🟢 À LIRE AUSSI : Un nouveau service très pratique désormais disponible aux GAB d’Algérie Poste

L’événement s’est tenu en présence des responsables des institutions et organismes relevant du secteur, ainsi que des membres du conseil d’administration de l’entreprise publique. Une configuration qui souligne l’importance accordée à cette transition au sommet de l’opérateur historique des télécommunications en Algérie.

À cette occasion, le ministre a adressé ses félicitations au nouveau PDG, saluant « la confiance qui lui a été accordée » et lui souhaitant « plein succès dans ses nouvelles fonctions ».

Le rôle stratégique d’Algérie Télécom rappelé par le ministre

Lors de son intervention, Sid Ali Zerrouki a tenu à rappeler la place centrale qu’occupe Algérie Télécom dans la stratégie nationale du secteur. Le ministre a insisté sur « le rôle central que joue Algérie Télécom dans le développement de l’infrastructure des communications ». Tout en mettant l’accent sur l’amélioration continue de la qualité des services fournis aux citoyens.

🟢 À LIRE AUSSI : TPE obligatoires en 2026 : voici les 11 secteurs concernés

Il a également souligné l’importance de l’entreprise dans l’accompagnement du processus de transformation technologique et numérique que connaît le pays, un chantier qui mobilise fortement les acteurs publics des télécommunications.

Qui est Abdelghani Aït Saïd ? Un profil issu de l’interne

Avant sa nomination à la tête d’Algérie Télécom, Abdelghani Aït Saïd occupait le poste de chef de la division achats, moyens et patrimoine au sein du même opérateur. Un parcours interne qui traduit un choix de continuité dans la gestion de l’entreprise. À travers la promotion d’un cadre connaissant les rouages et les spécificités de la structure.

Sa désignation intervient un mois après la fin de mission de son prédécesseur, Adel Bentoumi, démis de ses fonctions le 25 décembre 2025. Ce dernier avait été nommé PDG d’Algérie Télécom en février 2022.

Une transition managériale dans un contexte d’attentes élevées

Ce changement à la tête d’Algérie Télécom intervient alors que l’opérateur fait face à des attentes fortes. Tant sur le plan du déploiement des infrastructures que sur celui de la qualité de service et de la modernisation des réseaux.

🟢 À LIRE AUSSI : « Tout doit être prêt fin 2026 » : Tebboune ordonne l’accélération d’un chantier industriel colossal

La nomination d’Abdelghani Aït Saïd marque ainsi une nouvelle étape pour l’entreprise publique. Appelée à poursuivre ses missions dans un environnement technologique en constante évolution. Sous la supervision directe du secteur de la Poste et des Télécommunications.