Algérie Télécom bat un record africain avec du très haut débit à 1,6 Gb/s

Algérie Télécom réaffirme sa position de leader technologique sur le continent africain avec le lancement de nouvelles offres FTTH (Fiber To The Home) à une vitesse de connexion jamais atteinte en Afrique : jusqu’à 1,6 gigabit par seconde. Ce nouvel exploit vient renforcer la dynamique nationale de transformation numérique et d’accès à un Internet toujours plus performant.

Ce progrès impressionnant survient quelques mois seulement après le précédent record établi en novembre 2024, où Algérie Télécom avait déjà marqué les esprits avec des offres à 1,2 Gb/s. En franchissant aujourd’hui la barre de 1,6 Gb/s, l’opérateur public consolide son image de pionnier de l’innovation technologique en Algérie et en Afrique.

Une connexion internet ultra-rapide pour tous

Grâce à ces offres inédites, les abonnés – particuliers, professionnels et entreprises – bénéficieront d’un accès Internet ultra-rapide adapté à leurs besoins croissants : streaming en haute définition, jeux vidéo en ligne, télétravail, e-learning, ou encore cloud computing. Cette performance permettra à chaque foyer connecté de profiter d’une expérience numérique fluide, stable et immersive, même avec plusieurs utilisateurs simultanés.

Parallèlement à cette avancée technologique, Algérie Télécom poursuit le déploiement massif de la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) sur l’ensemble du territoire national. Chaque mois, des dizaines de milliers de foyers et d’entreprises sont raccordés à la fibre, et l’opérateur prévoit d’atteindre 2,4 millions d’abonnés dans les tout prochains jours.

De nouvelles offres FTTH sans hausse de prix et avec des vitesses multipliées

Dans la continuité de ses innovations technologiques, Algérie Télécom vient de franchir un nouveau cap en lançant une gamme actualisée d’offres FTTH (Idoom Fibre) atteignant jusqu’à 1,5 Gb/s, sans aucune augmentation de prix. Une décision stratégique qui confirme la volonté de l’opérateur de démocratiser l’accès à l’Internet très haut débit à l’échelle nationale.

Grâce à cette nouvelle grille tarifaire et à l’augmentation automatique des débits, les abonnés bénéficieront progressivement de vitesses doublées, sans interruption de service. Ainsi, le débit de 30 Mb/s passe à 60 Mb/s pour 2200 DA/mois, tandis que des offres plus puissantes s’affichent à :

120 Mb/s à 2400 DA/mois,

240 Mb/s à 2600 DA/mois,

480 Mb/s à 2800 DA/mois,

600 Mb/s à 3000 DA/mois,

1 Gb/s à 3600 DA/mois.

L’ancienne offre à 1,2 Gb/s est, quant à elle, automatiquement portée à 1,5 Gb/s pour 4200 DA/mois, offrant aux utilisateurs une expérience Internet incomparable, notamment pour la vidéo 4K, les jeux en ligne, ou encore le télétravail intensif.

Des facilités pour les nouveaux abonnés

Dans un souci d’accessibilité, Algérie Télécom introduit également de nouvelles formules d’abonnement simplifiées, conçues pour encourager le passage à la fibre optique et élargir la couverture du très haut débit. Ces formules offrent des options flexibles et économiques, en particulier pour les nouveaux clients.

Un geste commercial notable accompagne ces offres : tout abonné optant pour une vitesse à partir de 60 Mb/s et restituant son modem 4G LTE en bon état recevra un modem fibre optique gratuit, avec installation offerte. Une offre à 0 DA qui vise à faciliter la transition technologique dans les foyers algériens.

