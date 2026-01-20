Algérie Télécom annonce le rachat d’un club de Ligue 1 algérienne

La société Algérie Télécom a annoncé, ce mardi le 20 janvier 2026, être devenue officiellement propriétaire du club de l’Union sportive de la ville de Khenchela (USMK), marquant ainsi une nouvelle étape dans l’implication des entreprises nationales dans le football professionnel algérien.

Dans un communiqué rendu public, l’entreprise étatique de télécommunication a expliqué que cette décision s’inscrit « dans une conviction profonde selon laquelle l’investissement dans un club historique tel que l’US Khenchela dépasse largement le simple cadre du sponsoring sportif« . Il s’agit, selon Algérie Télécom, « d’un engagement réel et durable en faveur de la formation et de la promotion des jeunes talents, du renforcement de l’esprit d’appartenance, ainsi que de la consolidation des valeurs de discipline, de compétitivité loyale et d’excellence sportive ».

Algérie Télécom a également réaffirmé sa volonté « d’accompagner le club dans un projet ambitieux, visant à ouvrir de nouvelles perspectives sportives et organisationnelles ». Cette démarche passera notamment par la mise en place d’une « gouvernance professionnelle, la garantie d’un environnement stable et motivant, ainsi que par la mobilisation des moyens nécessaires afin de permettre à l’équipe de réaliser des résultats honorables, à la hauteur de l’histoire du club, des aspirations de ses supporters et de sa place dans le paysage sportif national« .

Historique et développement du partenariat

Le partenariat entre les deux parties ne date pas d’hier. En effet, le projet a pris forme durant l’été 2024, avec la signature d’un premier contrat de partenariat entre le club khencheli, évoluant en Ligue professionnelle 1, et Algérie Télécom.

Cet accord s’inscrivait alors dans une approche globale visant à soutenir et développer les capacités sportives, techniques et structurelles du club. L’officialisation de la prise de propriété vient ainsi consolider cette collaboration et lui donner une nouvelle dimension.

L’USM Khenchela, 9e club algérien qui bénéficie d’une société étatique

Avec cette acquisition, l’USM Khenchela rejoint le cercle des clubs algériens détenus par des entreprises nationales, à l’image du MC Alger (Sonatrach), de l’USM Alger (Groupe Serport), du CR Belouizdad (Groupe Madar), du CS Constantine (ENTP), de l’ES Sétif (Sonelgaz), de la JS Kabylie (Mobilis), de la JS Saoura (ENAFOR) et du MC Oran (Hyproc). Une orientation qui reflète la volonté des pouvoirs publics de professionnaliser davantage le football algérien et d’assurer une meilleure stabilité financière et administrative aux clubs de l’élite.

Cette nouvelle ère suscite déjà de grands espoirs chez les supporters de l’USMK. Les « Siskaoua » aspirent à voir leur équipe franchir un cap et s’installer durablement parmi les formations les plus compétitives du championnat national.

