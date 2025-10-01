Algérie Télécom ajuste ses horaires pour l’hiver dès ce 1ᵉʳ octobre : Voici les nouveaux créneaux

Algérie Télécom a annoncé, dans un communiqué, la modification des horaires d’ouverture de ses agences commerciales. Ces nouveaux horaires entreront en vigueur à partir de ce mercredi 1er octobre.

L’opérateur a précisé que ses agences accueilleront désormais le public de huit heures du matin (8h00) jusqu’à six heures du soir (18h00).

Algérie Télécom a également souligné que, durant la période hivernale, ses agences commerciales resteront au service de ses clients du samedi au jeudi, de 8h00 à 18h00, et ce, à compter du 1er octobre 2025.

5G en Algérie : Le Ministre Zerrouki presse les opérateurs à accélérer les préparatifs

En effet, alors que l’opérateur optimise sa proximité avec les citoyens, le gouvernement, de son côté, accélère la cadence pour préparer le terrain à l’introduction imminente de la 5G.

Le lancement imminent des services de cinquième génération (5G) en Algérie est au cœur des préoccupations du gouvernement. C’est ce qu’a clairement indiqué le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, ce mardi, en soulignant la nécessité pour les opérateurs de téléphonie mobile d’accompagner activement les préparatifs en cours.

Lors d’une visite d’inspection stratégique à la Société Algérienne des Technologies de l’Information et de la Communication (SATICOM), filiale d’Algérie Télécom, M. Zerrouki a mis l’accent non seulement sur l’infrastructure mais surtout sur la dimension intellectuelle de cette transition.

Le ministre a fermement insisté sur l’impératif d’intégrer et de développer des solutions numériques fondées sur la recherche, l’innovation et l’open innovation. Une manière de signifier que la 5G doit être un tremplin pour l’écosystème technologique national.

La visite, dense en rencontres, a permis au ministre d’assister à une présentation détaillée des services et solutions techniques que SATICOM propose aux institutions et organismes publics. Un bilan des résultats récents de l’entreprise a également été dressé, illustrant le dynamisme du secteur.

Le déplacement de M. Zerrouki ne s’est pas limité à la filiale. Il a également inclus une inspection du centre de données et du système crucial d’IP Multimedia Subsystem (IMS) d’Algérie Télécom. C’est à cette occasion qu’il a réaffirmé la stratégie nationale qui guide cette démarche : soutenir les projets d’innovation et d’expansion, satisfaire la demande croissante du marché et, bien sûr, accélérer la transition vers la 5G.

Cette offensive ministérielle s’inscrit directement dans l’ambition de l’Algérie de soutenir l’industrie locale et de développer des solutions numériques nationales. Un objectif clair qui vise, in fine, à renforcer la souveraineté numérique du pays à l’ère des très hauts débits mobiles.

Le message est lancé : pour le secteur algérien des télécoms, l’heure n’est plus à l’attente mais à l’action concrète pour un décollage réussi dans l’ère de la 5G.