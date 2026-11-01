Algérie Télécom : les principales agences ouvertes ce 1er novembre, voici les horaires

Malgré le jour férié du 1er novembre, Algérie Télécom ouvre ses principales agences commerciales ce dimanche, de 10 h à 15 h. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, plusieurs solutions permettent de payer sa facture ou de recharger son abonnement Idoom en ligne.

Algérie Télécom : quelles agences sont ouvertes le 1er novembre ?

Algérie Télécom ouvre ses principales agences commerciales ce dimanche 1er novembre, de 10 h à 15 h. Le pays célèbre ce jour-là le 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale. Les abonnés peuvent ainsi effectuer leurs démarches malgré le jour férié.

Seules les principales agences commerciales sont concernées par cette ouverture exceptionnelle. Les autres points de vente peuvent rester fermés pendant la journée. Mieux vaut donc vérifier auprès de son agence habituelle avant de se déplacer.

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Payer sa facture ou recharger Idoom sans se déplacer

De nombreuses opérations ne nécessitent pas de passer en agence. L’espace client d’Algérie Télécom permet de recharger son abonnement Idoom et de payer sa facture de téléphone fixe en ligne. Le paiement se fait avec une carte Edahabia ou une carte CIB.

L’application gratuite My Idoom offre les mêmes services sur smartphone. Elle donne aussi accès à la recharge de secours Idoomly, au téléchargement des factures et au signalement des pannes. Les applications BaridiMob d’Algérie Poste et Wimpay de la BNA permettent également de régler ses factures.

Ces solutions fonctionnent à toute heure, y compris les jours fériés et les week-ends. Elles évitent l’attente en agence, souvent plus forte au lendemain d’un jour férié. Algérie Télécom accorde par ailleurs régulièrement des bonus aux abonnés qui paient en ligne.

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