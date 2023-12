Collectivités locale : Tebboune limoge 23 chefs de daïra et opère un vaste mouvement

Afin d’insuffler une « nouvelle dynamique » à la gestion des collectivités locales en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune, a opéré, ce lundi 4 décembre 2023, un vaste mouvement dans le corps des chefs de daïra.

Cette décision donne suite, comme le souligne la dépêche de l’APS, à une proposition du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad. En outre, il comprend plusieurs limogeages, mutations et promotions.

🟢 À LIRE AUSSI >> Mégaprojet de Gara Djebilet : Tebboune voit les choses en grand

« Sur proposition de M. le ministre de l’Intérieur, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré [lundi 4 décembre 2023], un vaste mouvement dans le corps des chefs de daïra », Indique le communiqué du ministère.

Un mouvement qui vise à « insuffler une nouvelle dynamique » aux collectivités locales

Ainsi, le mouvement décidé par le président Tebboune comprend les mesures suivantes :

La mutation de 201 chefs de daïra.

de 201 chefs de daïra. La nomination de 56 nouveaux chefs de daïra, dont 8 femmes.

de 56 nouveaux chefs de daïra, dont 8 femmes. Le limogeage de 23 chefs de daïra.

« Cette mesure, souligne le ministère de l’Intérieur, vise à insuffler une nouvelle dynamique à la gestion des affaires locales, à travers la promotion du rôle des chefs de daïra dans le suivi, l’animation et la coordination du travail des communes et des différents services techniques de l’État. »

🟢 À LIRE AUSSI >> Ali Aoun : « Les entreprises publiques souffrent de problèmes de gestion »

De plus, ajoute la même source, ce mouvement s’inscrit dans le cadre des mesures qui ont pour but « la concrétisation effective et en temps réel des décisions des pouvoirs publics, conformément aux orientations du président de la République »