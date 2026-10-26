Industrie, mines, énergie : le grand plan Algérie-Tchéquie dévoilé

Le Palais du gouvernement a servi de cadre, ce lundi 26 octobre 2026, à une séance de travail entre le Premier ministre Seifi Gharib et le chef du gouvernement tchèque, Andrej Babis, arrivé à Alger accompagné d’une délégation de haut rang.

Entamé en tête-à-tête, l’échange s’est ensuite ouvert aux deux équipes pour balayer l’ensemble du dossier bilatéral, avec une priorité affichée : passer de bonnes relations historiques à des projets concrets.

La coopération Algérie-République tchèque vise l’industrie et les mines

Les deux responsables ont dressé la liste des terrains où une montée en puissance paraît réaliste. Le volet industriel arrive en tête, avec des projets montés en commun, auxquels s’ajoute la valorisation du potentiel minier algérien. L’agriculture et l’énergie complètent ce socle, sur la base d’échanges de savoir-faire et d’opportunités d’investissement.

La feuille de route ne s’arrête pas aux filières lourdes. Innovation, nouvelles technologies et coopération culturelle ont également été évoquées sous l’angle de l’économie du savoir. La protection civile figure aussi parmi les chantiers identifiés, notamment pour ce qui touche à l’assistance technique et à la gestion des risques. Cette diversification rappelle la logique suivie avec d’autres capitales européennes, à l’image du partenariat renforcé entre Alger et Bratislava scellé en septembre dernier.

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Alger met en avant son cadre législatif rénové devant la délégation tchèque

Devant leurs interlocuteurs, les responsables algériens ont détaillé les facilités offertes aux opérateurs étrangers. Le dispositif juridique national, remanié dans le sillage des réformes engagées sous l’impulsion du président Abdelmadjid Tebboune, a été présenté comme un argument de poids. L’objectif reste d’attirer des capitaux vers des segments à forte valeur ajoutée plutôt que vers de simples opérations commerciales.

L’argumentaire n’est pas inédit. Ces derniers mois, Alger l’a déployé face à plusieurs partenaires d’Europe centrale, notamment lorsque Varsovie a exprimé son souhait d’implanter son industrie en Algérie. La démarche traduit une constante : convertir la relation politique en flux d’affaires mesurables.

Prague regarde l’Algérie comme une passerelle vers l’Afrique

Du côté tchèque, l’intérêt porté au marché algérien a été exprimé sans détour. Les visiteurs y voient une plateforme stratégique, utile pour atteindre le reste du continent dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Un positionnement géographique et douanier qui séduit les entreprises européennes en quête de relais de croissance.

Cette lecture conforte la stratégie africaine défendue par Alger depuis plusieurs années. Elle s’articule avec l’activité diplomatique soutenue du chef du gouvernement, dont le déplacement remarqué à Bamako en septembre 2026 a permis de relancer le dialogue avec le Mali et de replacer la stabilité régionale au centre des discussions.

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Les deux premiers ministres convergent sur les grands dossiers internationaux

La partie politique de l’entretien a porté sur l’actualité régionale et mondiale. Les deux chefs de gouvernement ont réaffirmé leur attachement au droit international ainsi qu’au respect de la Charte des Nations Unies. Le multilatéralisme a été présenté comme le cadre à privilégier face aux crises en cours.

Sur la méthode, la convergence est également affichée. Alger et Prague plaident pour un règlement pacifique des différends, condition jugée indispensable au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Un discours que l’Algérie porte régulièrement devant ses partenaires, comme lors des échanges avec les autorités biélorusses reçues par Tebboune en septembre 2026.

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