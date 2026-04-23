Algérie-Tchad : Vers une alliance de « nouvelle génération » pour redessiner le Sahel

Ce n’est plus seulement une amitié historique, c’est une mutation stratégique. En recevant son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby Itno à Alger, Tebboune a scellé le passage à un partenariat de “ nouvelle génération ». Entre intégration économique, sécurité partagée et refus de la marginalisation de l’Afrique, les deux chefs d’État posent les bases d’un nouveau modèle de coopération Sud-Sud.

Sept mois seulement après leur dernière rencontre, les deux présidents ont transformé l’essai. La signature d’une trentaine d’accords et la réactivation de la Grande Commission Mixte — après dix ans de sommeil — marquent ce que Mahamat Idriss Déby qualifie de « tournant historique ».

🟢 À LIRE AUSSI : Partenariat Algérie–Tchad : énergie, diplomatie, transports… voici tout ce qu’il faut retenir

Un triptyque stratégique : Savoir, Énergie et Sécurité

Le président tchadien a défini les contours de cette nouvelle ère de coopération autour de quatre piliers stratégiques : la connaissance, la transformation des ressources, l’intégration économique et l’impulsion sécuritaire.

L’Algérie dépasse désormais le stade des protocoles d’intention pour s’engager dans des actions concrètes, notamment en faveur de la souveraineté industrielle du Tchad par le partage d’expertise dans les secteurs de l’énergie, des mines et de l’industrie pharmaceutique.

🟢 À LIRE AUSSI : Batterie auto « made in Algeria » : l’usine d’Aïn M’lila voit déjà plus loin que le marché local

Sur le plan humain, Tebboune a réaffirmé l’engagement de l’Algérie à former les futures élites et cadres tchadiens dans diverses spécialités techniques et administratives. Enfin, la réussite du lancement de la ligne aérienne Alger-N’Djaména en un temps record s’impose désormais comme le modèle de référence à suivre pour le déploiement de tous les futurs projets d’infrastructure communs.

« L’Afrique refuse d’être marginalisée »

Au-delà de l’économie, le discours s’est fait résolument politique. « Le message que nous envoyons aujourd’hui est celui d’une Afrique qui refuse l’exclusion », a martelé le président tchadien. Pour les deux leaders, l’axe Alger-N’Djaména doit devenir le moteur d’un espace sahélo-saharien stable et prospère.

Cette ambition nécessite une réponse ferme aux défis sécuritaires. Les deux pays ont convenu d’une coordination accrue dans la lutte contre le terrorisme, condition sine qua non pour protéger les investissements et les populations.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport aérien en Afrique : Air Algérie intègre le Top 5 des compagnies en 2026

Solidarité face aux crises régionales

Tebboune a également tenu à saluer le rôle humanitaire du Tchad, qui supporte le poids de l’accueil des réfugiés fuyant le conflit au Soudan. À cet égard, il a lancé un appel vibrant à la communauté internationale pour qu’elle assume ses responsabilités face à cette crise qui déstabilise la région.

En dynamisant le Conseil d’affaires algéro-tchadien et en modernisant le cadre juridique bilatéral, l’Algérie et le Tchad ne se contentent plus de gérer le présent. Ils dessinent un pôle d’influence capable de peser sur l’échiquier continental, prouvant que la solution aux défis africains viendra, d’abord, de la coopération entre Africains.