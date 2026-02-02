Marché noir en Algérie : après une période mouvementée, à combien s’échange l’euro ce 2 février ?

Le marché parallèle des devises en Algérie entame la première semaine du mois de février sur une nouvelle phase de stabilité à un niveau élevé, notamment pour l’euro qui continue de s’échanger bien au-dessus de la barre des 280 dinars algériens au Square Port-Saïd d’Alger.

En ce lundi 2 février 2026, la monnaie unique européenne maintient sa dynamique haussière observée ces dernières semaines, confirmant la persistance d’un écart important entre le marché officiel et le marché informel des changes.

L’euro se maintient à un niveau record sur le marché parallèle

Au Square Port-Saïd, principal baromètre du change parallèle en Algérie, l’euro s’échange à 282,50 dinars à l’achat et 278,50 dinars à la vente, soit 28.250 dinars pour 100 euros côté achat. Ce niveau traduit une forte demande sur la devise européenne, portée notamment par les besoins lies aux voyages, aux transferts et aux importations.

Sur le marché officiel, encadré par la Banque d’Algérie, la situation est bien différente. 100 euros s’échangent à seulement 15.360 dinars, confirmant un écart structurel toujours important entre les deux circuits.

Le dollar américain reste stable

De son côté, le dollar américain affiche une stabilité relative. Sur le marché informel, 100 dollars s’échangent à 24.100 dinars à l’achat et 23.800 dinars à la vente. Une valeur qui reflète une demande modérée pour le billet vert en ce début de mois.

Sur le marché officiel, 100 dollars sont cotés à 12.956 dinars, selon les dernières données de la Banque d’Algérie.

La livre sterling conserve sa position élevée

La livre sterling poursuit également son évolution à un niveau élevé sur le marché parallèle. 100 livres sterling sont proposées à 30.400 dinars à l’achat et 29.900 dinars à la vente, confirmant son statut de devise parmi les plus chères face au dinar algérien.

En comparaison, le taux officiel affiche 17.728 dinars pour 100 livres sterling, illustrant une fois encore l’ampleur du différentiel entre les deux marchés.

Un marché influencé par la saisonnalité

Il est à rappeler que les taux pratiqués sur la scène informelle peuvent varier légèrement d’une wilaya à une autre, parfois de 100 dinars ou plus, selon la disponibilité des devises. Les prix restent également sensibles aux facteurs saisonniers, notamment les périodes de voyages, de tourisme, de Omra et de pèlerinage, ainsi qu’aux opérations d’importation, dont celles liées aux véhicules.

Dans l’ensemble, ce début de février confirme une stabilité à haut niveau du marché parallèle, dans un contexte d’attentisme et de surveillance accrue des évolutions économiques et monétaires.

