Algérie – Suisse : voici quand, où et à quelle heure se jouera ce choc des 16es de finale

Direction Vancouver pour les Fennecs. Après avoir arraché un point précieux face à l’Autriche (3-3), les Verts décrochent leur billet pour les 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026 et affronteront la Suisse, vendredi 3 juillet à 4h00 du matin (heure algérienne), au stade BC Place.

Un parcours de qualifiés méritants face à l’Autriche

Menée à deux reprises dans cette rencontre folle face à l’Autriche, l’Algérie n’a jamais lâché. Rafik Belghali puis le capitaine Riyad Mahrez ont remis les Fennecs à hauteur, et les Verts ont même cru au scénario parfait en passant devant en fin de match. L’Autriche a finalement arraché l’égalisation dans les arrêts de jeu, mais le point était suffisant, l’Algérie file en seizièmes parmi les meilleurs troisièmes du tournoi.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie 3 – Autriche 3 : les Verts se qualifient pour les 1/16e, Petkovic retrouve la Suisse !

La Suisse, un adversaire de calibre

Face aux hommes de Murat Yakın, le défi s’annonce coriace. Premiers du Groupe B avec 7 points, les Suisses ont enchaîné un nul contre le Qatar (1-1), puis deux victoires nettes face à la Bosnie-Herzégovine (4-1) et au Canada (2-1), pour 7 buts marqués et seulement 3 concédés. Une équipe solide, disciplinée, et 19e au classement FIFA avant le Mondial.

Petkovic, des retrouvailles particulières avec la Suisse

Ce choc aura une saveur particulière pour Vladimir Petkovic, qui a dirigé la sélection suisse pendant sept ans, entre 2014 et 2021. Sur le plan historique, les deux duels disputés entre les deux équipes ont tourné en faveur de la Nati. Ces confrontations remontent aux années 80. Deux victoires suisses en amical, à Alger (2-1) en 1983 puis à domicile (2-0) en 1986. Plus de quarante ans après, place enfin à la première confrontation officielle entre les deux nations.

Le rendez-vous du match Algérie – Suisse

Vendredi 3 juillet, 4h00 du matin heure algérienne, BC Place Stadium, Vancouver. Portés par leur résilience en phase de groupes, les Fennecs visent un nouveau cap historique. Une qualification en huitièmes de finale qui marquerait l’une des plus belles pages du football algérien.

🟢 À LIRE AUSSI : Mondial 2026 : « Aucune identité de jeu », Slimani tacle Petkovic

Mondial 2026 : le calendrier complet des 16es de finale (heure algérienne)

De quoi prévoir ses nuits et ses réveils pour les prochains jours. Entre les grosses affiches comme France-Suède ou Portugal-Croatie, les retrouvailles attendues comme Pays-Bas-Maroc, et bien sûr le rendez-vous algérien face à la Suisse, le programme s’annonce dense jusqu’au 4 juillet. Voici toutes les dates et horaires à retenir :

Dimanche 28 juin

20h : Afrique du Sud – Canada (Los Angeles)

Lundi 29 juin

18h : Brésil – Japon (Houston)

21h30 : Allemagne – Paraguay (Boston)

Mardi 30 juin

2h : Pays-Bas – Maroc (Monterrey)

18h : Côte d’Ivoire – Norvège (Dallas)

22h : France – Suède (East Rutherford)

Mercredi 1er juillet

2h : Mexique – Equateur (Mexico)

17h : Angleterre – RD Congo (Atlanta)

21h : Belgique – Sénégal (Seattle)

Jeudi 2 juillet

1h : Etats-Unis – Bosnie-Herzégovine (San Francisco)

20h : Espagne – Autriche (Los Angeles)

Vendredi 3 juillet

0h : Portugal – Croatie (Toronto)

4h : Suisse – Algérie (Vancouver)

19h : Australie – Egypte (Dallas)

Samedi 4 juillet