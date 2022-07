Algérie Startup Challenge 2022 : Philip Morris parrain des startups

Le mardi 19 juillet 2022, se tiendra à l’hôtel Sofitel d’Alger la cérémonie de clôture de la 4e édition de l’événement Algeria Startup Challenge. Au programme : panels et tables rondes, élections des startups les plus prometteuses de l’année, réseautage et networking, rencontres avec les médias.

En outre, cette cérémonie, désormais traditionnelle, représente le lieu où se rencontrent les acteurs du monde de l’entreprenariat afin de débattre des questions d’actualité et de découvrir les innovations portées par les startups participantes. C’est aussi l’occasion d’honorer les entreprises les plus performantes.

Vue d’ensemble de l’Algeria Startup challenge 2022

L’édition 2022 de l’Algeria Startup challenge s’organise sous la forme de challenges dans les industries prometteuses en collaboration avec les principaux acteurs de chaque secteur. Une vision qui permet le lancement d’une nouvelle génération de startups et d’innovateurs.

En chiffres, l’ASC 2022 a vu la participation de 237 startups, de 500 porteurs de projets, de 20 universités et de 750 professionnels et invités. De même, la compétition a été l’occasion d’organiser 9 challenges, 12 panels et 15 webinaires.

Ainsi, cette 4e édition de l’ASC s’articule autour de trois challenges :

Foodtech Startup Challenge (alimentation)

C’est un Startup Challenge qui permet de soutenir des solutions Foodtech innovantes dans trois grands secteurs : agro-industrie, agriculture, aquaculture. Réalisé en collaboration avec des acteurs majeurs de ces trois secteurs pour créer des partenariats gagnants avec des startups.

Fintech Startup Challenge (finances)

Startup Challenge qui cible les solutions innovantes liées aux différents segments du secteur financier : Fintech (finances), Insurtech (assurances), Legaltech (droit). Ce concours est organisé en collaboration avec les principaux acteurs de ces trois secteurs et vise à créer d’importantes synergies.

Healthtech Startup Challenge (santé)

Il s’agit d’un Startup Challenge permettant l’identification et l’accompagnement de startups innovantes dans l’industrie pharmaceutique, l’industrie nutraceutique, la transformation digitale et les dispositifs médicaux intelligents. Ce challenge se fait en collaboration avec les principaux acteurs de la santé.

Le Harm Reduction Initiative Awards par Philip Morris

Soucieuse d’accompagner le développement des startups innovantes, l’entreprise Philip Morris International prend part à l’ASC 2022 en parrainant le concours lié à la réduction des risques et intitulé : Harm Reduction Initiative Awards.

La thématique de la réduction des risques couvre tout un ensemble de domaines liés à la sécurité et à l’amélioration de la vie quotidienne des gens. Elle concerne, entre autres, la sécurité alimentaire, sanitaire et routière ; la consommation responsable ; la protection de l’environnement. Le concours récompense les projets visant à répondre à ces enjeux d’une manière efficace, que ce soit par l’apport de solutions concrètes, par la sensibilisation ou par le partage d’informations autour des meilleures pratiques.

Ainsi, ce challenge d’innovation lancé dans le cadre du Algeria Startup Challenge 2022 cible les porteurs de projets algériens qui proposent des idées innovantes dans la thématique de la « réduction des risques ».

En ce qui concerne les récompenses promises aux vainqueurs, PMI offre 2000 $ au lauréat de la catégorie « projet sensibilisation », et 2000 $ au lauréat de la catégorie « solution innovante ».

Enfin, exprimant sa joie de participer à cette 4e édition de l’ASC, Tawfiq Agoumi, directeur de communication pour la région Maghreb chez PMI International, déclare : « Nous sommes ravis d’accompagner l’Algeria startup Challenge pour la 2e année consécutive et soutenir l’écosystème des startups en Algérie qui connaît une dynamique sans précèdent parmi les porteurs de projets. »