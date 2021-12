Algérie – Soudan : premier match et première victoire pour les Fennecs

Les protégés de Madjid Bougherra ont réussi aujourd’hui à engendrer de la joie chez tous les Algériens, notamment le public sportif, et ce, lors de leur tout premier match en Coupe Arabe.

Pour le tournoi arabe déroulé au Qatar, dont le coup d’envoi a été donné ce mardi 30 novembre à Doha, les Fennecs ont disputé aujourd’hui, à 11 heures (heure algérienne), leur premier match face à leurs homologues soudanais au Stade Ahmed Ben Ali de Doha.

Avec une équipe marquée par plusieurs stars des Verts, à l’image de Baghdad Bounedjah, Youcef Belaili, Rais M’bolhi mais aussi Yacine Brahimi, notre sélection nationale A’ a fait ses grands débuts en Coupe Aabe de la FIFA 2021, avec une sacrée victoire de 4 buts contre zéro.

Bounedjah inscrit un incroyable doublé

En effet, les coéquipiers de Youcef Belaili ont réussi à s’imposer avec un lourd score de quatre buts contre leurs adversaires soudanais.

Le festival des buts a commencé lors des premières minutes de ladite confrontation, lorsque l’attaquant Baghdad Bounedjah a inscrit avec succès un incroyable but dans la 11′ minute, après une passe décisive de Hillal Soudani, ouvrant ainsi le score à ses coéquipiers.

Le talentueux joueur n’a pas pu se contenter d’un seul but, où il a attendu quelque vingtaine de minutes pour marquer son deuxième, plus précisément à la 37′ minutes.

Benlamri et Soudani buteurs !

De son côté, Djamel Benlamri n’a pas manqué, quant à lui, à dire son mot. Le défenseur des Fennecs a également marqué un but, juste après celui de Bounedjah.

À la 43′ minute, le natif d’Alger a réussi à faire trembler, et pour la troisième fois pendant la première mi-temps, les filets de l’équipe adverse.

Ce n’est pas tout ! Hillal Soudani veut aussi augmenter le score de son équipe, et ce, en inscrivant un magnifique but, une minute seulement après le début de la deuxième mi-temps. Cela était comme un rêve, à la 46′ minute, le natif de Chlef a donné le quatrième but à la sélection nationale.

Par ailleurs, le capitaine de l’équipe nationale A’, Rais M’bolhi, a également marqué fortement la rencontre. Le Champion d’Afrique a empêché lors de la 70′ minute un penalty, privant ainsi le Soudan de marquer son but d’honneur.

Les hommes de Madjid Bougherra ont bien réussi leur premier match !

Rappelons que la Coupe Arabe de football a débuté ce mardi au Qatar et a connu la participation de seize équipes. Une compétition avec une finale le 18 décembre, un an jour pour jour avant la finale du Mondial.