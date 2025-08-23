Algérie – Soudan : A quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe nationale algérienne A’ disputera ce soir le match du quart de finale du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2024 contre le Soudan, au stade Amaan de Zanzibar. Les hommes de Madjid Bougherra arrivent à ce stade de la compétition après avoir terminé deuxième du groupe C, avec un bilan honorable d’une victoire et trois matchs nuls.

L’adversaire du jour ne sera pas à prendre à la légère : le Soudan a créé la surprise en terminant premier de son groupe, devant le tenant du titre sénégalais, et a notamment impressionné en écrasant le Nigeria 4-0. Cette équipe soudanaise, composée majoritairement de joueurs de la sélection A, représente un défi majeur pour les Algériens.

« Le quart de finale contre le Soudan sera une nouvelle finale pour nous. Plus on avance dans le tournoi, plus les rencontres deviennent compliquées et se jouent sur de très petits détails. La compétition reste ouverte à toutes les surprises. Il n’y a pas de petites ou grandes équipes, malgré les différences de notoriété ou de moyens », dira Madjid Bougherra lors de la conférence de presse d’avant-match.

Pour espérer atteindre les demi-finales, comme lors de leurs participations en 2011 et 2023, les Verts devront améliorer leur efficacité offensive (5 buts en 3 matchs) et faire preuve de plus de concentration. Bougherra devra présenter une équipe conquérante capable de faire la différence face à des Soudanais qui ont prouvé leur solidité en tenant en échec le Sénégal (0-0) lors de leur dernier match de poule.

L’Algérie et le Soudan se sont rencontrés pour la première fois au CHAN, lors de la 2e édition disputée au Soudan. Le pays organisateur s’était imposé face à l’Algérie, en match de classement (1-0).

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Comme ce fut lors du dernier match face au Niger, les Verts joueront le match face au Soudan en soirée. En effet, le coup d’envoi est fixé à 20h, soit 18h heure algérienne.

Et comme le match s’annonce décisif pour la qualification pour la demi-finale du Championnat d’Afrique des nations, il sera sans doute suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Hélas, les chaines qui vont le diffuser sont toutes cryptées.

Il s’agit de beIN Sports 6 (Mena), beIN Sports Max 9 (France) ainsi que Canal+ Sport (Afrique). Seules ces trois chaines détiennent les droits TV de la compétition africaine.

À noter qu’en cas de qualification, la sélection des locaux affrontera en demi-finale le vainqueur de l’autre quart de finale entre le Kenya et Madagascar, le mardi 26 août au stade Benjamin Mkapa à Dar Es-Salaam (15h30).