Algérie – Soudan 3-0 : Amoura et Mahrez offrent une victoire tant attendue

L’équipe d’Algérie entame la Coupe d’Afrique des Nations 2025 sur une bonne note. Elle s’est imposée face au Soudan sur un score sans appel de trois buts à zéro. Mahrez est passé par là.

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, les Verts entament le match en fanfare. Deux minutes seulement après le coup d’envoi, Mahrez réussit à ouvrir le score, suite à une contre-attaque menée par Amoura. Mais après ce but, les joueurs de la séléction nationale peinent à se montrer dangereux. Alors que le rythme baisse, on assiste à un jeu brouillon et quelques erreurs défensives qui ont failli coûter cher.

En revanche, les Soudanais se procurent quelques situations qui donnent des sueurs froides aux Algériens, en misant sur la rapidité de leurs attaquants, mais sans efficacité. Ils ont failli égaliser, mais Luca Zidane réussit à éviter un but lors d’un face-à-face grâce à une bonne intervention.

Les Verts profitent de leur supériorité numérique

À la 39e minute, un défenseur soudanais est expulsé après avoir cumulé deux cartons jaunes.

Le score reste d’un but à zéro en faveur de l’Algérie jusqu’à la pause, lorsque l’arbitre gabonais Atcho siffle la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Verts abordent la deuxième mi-temps en supériorité numérique. Cela leur permet de dominer largement leur adversaire. Après quelques tentatives, notamment le face-à-face raté de Bounedjah, Mahrez double finalement la mise à la 61e minute, servi par un centre génial d’Amoura.

Mahrez et Maza assomment les Soudanais

Ce second but assomme les Soudanais, déjà réduits à dix. La domination des Fennecs se poursuit et Vladimir Petkovic opère des changements qui apportent une grande vivacité au compartiment offensif.

À la 86e minute, les Algériens aggravent la marque par Maza. Ils auraient pu creuser encore plus l’écart, mais en vain, malgré deux occasions dangereuses de Boulbina. Alors qu’il était bien placé, il échappe de peu au but, face à un très bon gardien de but soudanais.

Le match se termine sur un score de trois buts à zéro en faveur de l’Algérie. Certes, le rendement de la sélection nationale était en-dessous des attentes, mais l’essentiel, c’est évidemment la victoire.

Il est utile de signaler que les Verts marquent ainsi la fin de six ans de disette. Leur dernière victoire dans une CAN remonte à l’édition de 2019, après quoi ils ont connu deux éliminations précoces lors des deux dernières éditions.