Algérie – Somalie : signature d’accords stratégiques dans ces domaines

Sur invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le président de la République fédérale de Somalie Hassan Sheikh Mohamed est arrivé, lundi, en Algérie pour une visite officielle, à la tête d’une importante délégation. Les deux présidents ont signé des accords bilatéraux dans plusieurs domaines.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a coprésidé, mardi, au siège de la Présidence, aux côtés de son homologue somalien, Hassan Sheikh Mohamed, une cérémonie officielle marquée par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale. Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de renforcement des relations entre l’Algérie et la Somalie, à travers l’élargissement de leurs partenariats dans divers secteurs stratégiques.

Cette dynamique de rapprochement témoigne d’une volonté politique forte de part et d’autre, visant à consolider les liens historiques et à explorer de nouvelles avenues de collaboration pour un avenir commun prospère. Les accords signés couvrent un large éventail de domaines, reflétant l’ambition des deux pays de diversifier leurs échanges et de construire un partenariat durable et mutuellement bénéfique.

Coopération dans l’enseignement supérieur : un mémorandum d’entente prometteur

Lors de cette cérémonie, un mémorandum d’entente a été conclu dans le domaine de l’enseignement supérieur, entre le ministère algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère somalien de l’Éducation, de la Culture et de l’Enseignement supérieur. Cet accord a été accompagné d’un programme exécutif couvrant la période 2026-2029, qui prévoit des échanges d’expériences, des bourses d’études et une coopération accrue en matière de recherche scientifique.

L’accent mis sur l’enseignement supérieur souligne l’importance que les deux pays accordent à la formation et au développement du capital humain. Les échanges d’expériences et les bourses d’études favoriseront la mobilité étudiante et le partage de connaissances, contribuant ainsi à renforcer les capacités des deux nations dans des domaines clés tels que la science et la technologie.

Accords économiques clés : agriculture, pêche et santé animale au cœur du partenariat

Les deux pays ont également paraphé un ensemble d’accords dans des domaines économiques clés. Parmi eux, un accord portant sur la coopération en agriculture et en pêche, ainsi qu’un autre relatif à la santé animale, traduisant la volonté commune d’intensifier les échanges dans le secteur agroalimentaire et de promouvoir la sécurité alimentaire.

La coopération en matière d’agriculture et de pêche revêt une importance particulière, compte tenu du potentiel de l’Algérie et de la Somalie dans ces secteurs. L’échange de technologies et de bonnes pratiques permettra d’améliorer la productivité agricole et de renforcer la sécurité alimentaire dans les deux pays.

Secteur énergétique : collaboration renforcée dans le pétrole, le gaz et l’exploitation minière

Dans le domaine énergétique, un accord a été signé concernant le pétrole, le gaz et l’exploitation minière, ouvrant la voie à une collaboration technique et à d’éventuels investissements conjoints dans ces secteurs porteurs.

La collaboration dans le secteur énergétique, en particulier dans le pétrole et le gaz, représente un pilier essentiel du partenariat Algérie-Somalie. L’Algérie, forte de son expérience et de son expertise dans ce domaine, pourra accompagner la Somalie dans le développement de ses propres ressources, contribuant ainsi à renforcer son indépendance énergétique.

Facilitation des déplacements officiels : exemption de visa pour les passeports diplomatiques

Enfin, un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques a été conclu, facilitant ainsi les déplacements officiels entre Alger et Mogadiscio.

Cette mesure vise à fluidifier les échanges et à renforcer les liens institutionnels entre les deux pays. En facilitant les déplacements officiels, l’exemption de visa permettra aux représentants des gouvernements algérien et somalien de se rencontrer plus facilement et de travailler ensemble sur des projets d’intérêt commun.

