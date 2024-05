Algérie – Slovénie : signature de plusieurs accords de coopération

Hier, le lundi 27 mai 2024, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli le Premier ministre slovène, Robert Golob, pour une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération entre l’Algérie et la Slovénie. La rencontre s’est déroulée au siège de la Présidence de la République, à l’issue des entretiens entre les deux dirigeants. Les discussions se sont ensuite élargies aux délégations des deux pays.

En effet, le premier accord signé concerne l’exemption réciproque de visas de courts séjours pour les titulaires de passeports diplomatiques, que le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Lounès Magramane, et son homologue slovène, ont signé. Cet accord vise à faciliter les déplacements officiels et renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays.

De plus, la compagnie algérienne Sonatrach et la société slovène Geoplan, ont signé un contrat de partenariat important. Ce contrat a été paraphé par le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, et le Directeur général de Geoplan, et ce partenariat stratégique vise à explorer de nouvelles opportunités dans le domaine de l’énergie et à renforcer la coopération économique entre les deux nations.

Intelligence artificielle et transition numérique

En outre, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signé un mémorandum d’entente avec le ministère slovène de la Transition numérique. Cet accord porte sur la coopération en matière d’intelligence artificielle, que le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre slovène de l’Environnement, du Climat et de l’Énergie, Bojan Kumar ont signé. Cet accord promet des avancées significatives dans les domaines de la recherche et de la technologie.

Ces accords marquent une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre l’Algérie et la Slovénie. Ils témoignent de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans divers domaines stratégiques. Grâce à ces partenariats, les deux nations espèrent mutualiser leurs efforts pour atteindre des objectifs communs et promouvoir le développement durable.

Pour conclure, les accords signés ce lundi ouvrent de nouvelles perspectives de collaboration entre l’Algérie et la Slovénie. Ils sont le fruit d’un engagement mutuel en faveur de la croissance économique, de l’innovation technologique et de la coopération diplomatique. Les deux pays peuvent désormais envisager l’avenir avec optimisme et détermination, forts de ces nouvelles alliances.